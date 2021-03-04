即時短評／高雄為農產品打多元通路 行動要更具體確實

農產品行銷不能只靠熱情、愛心，政府當局要有「起而行」更具體的多元行銷計畫與行動，而且要未雨綢繆，不是頭痛醫頭、腳痛醫腳，不能等到那個大宗管道阻滯了才來喊多管道行銷、才空喊不要把太多雞蛋放在同一個籃子裡。

香蕉價低，政府要大家多吃香蕉，農民種的高麗菜多到血本無歸，又有很多政治人物出來籲請消費大眾多買高麗菜，現在中國大陸禁止台灣鳳梨進口，政府、民代紛紛站出來「行銷」鳳梨。農民看在眼裡，大概很心酸。

為什麼非等到農產品的內銷、外銷之路遇阻滯了，中央到地方的政府才呼籲大家一起多消費？高雄市喊打開農產品外銷多元銷管道喊了多久了，結果銷出去多少？銷出去多久？這麼多年來，又解決了多少問題？

2018年高雄市長選舉時，南台灣的鳳梨、香蕉就遇到一波供過於求的困境，很多農民辛苦種植之後銷不出去，農民對綠色執政積了怨氣，藍營還在高雄吃香蕉、訪種鳳梨的老農，當時中央和地方政府都說要為我國農產品打開國際市場。2年多過去了，中國大陸不准台灣鳳梨進口，大家才發現，我國的農產品可以銷售的國外市場依然有限，不管中央或地方政府，過去喊的口號，到現在還是口號。

高雄市這2、3年充滿藍綠衝突，能未雨綢繆為農民找到穩定農產品出路的政治人物並不多。現在藍綠都感受到為農產品「打開多元銷售管道」的重要，就趕快行動，不論國內或國外通路！如果執政黨只是大加讚揚某機關學校、某企業或個人認購多少鳳梨，只是呼籲大家多吃鳳梨，不認真去打通農產品更長遠的出路，農產品的危機大概不會只有鳳梨。