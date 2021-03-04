快訊

台灣疫苗慢打經濟恐成後段班？ 指揮中心下午2時說明

婚變爭議引起騷動 福原愛發聲明道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大家多吃鳳梨！高雄6議員推薦5道可口簡單鳳梨料理

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市進黨議員教做鳳梨料理。右起：李喬如、林智鴻黃秋媖、江瑞鴻。記者楊濡嘉／攝影
高雄市進黨議員教做鳳梨料理。右起：李喬如、林智鴻黃秋媖、江瑞鴻。記者楊濡嘉／攝影

中國大陸禁止我國的鳳梨進口，高雄市6位民進黨議員今天化身廚師介紹了5道鳳梨料理，「吃鳳梨、挺農民」，喊出「抗中保台，吃爆旺來！台灣鳳梨，讚！」，籲請國人多吃鳳梨，也籲政府要為農民開發農產品多元銷售管道，避免「把雞蛋放在同一個籃子裡」。

高雄市議員林智鴻、李喬如、李雅慧、江瑞鴻、黃文益、黃秋媖等今天上午到鳳山的「大地林檎-契作小農廚房」聯合推薦鳳梨入菜創意吃法，在小農廚房廚師協助下，推薦了金鑽鳳梨果醬、鳳梨高纖優格飲、鳳梨水果紅茶、南洋風味鳳梨海鮮紅咖哩、鹽焗豬肉鳯梨捲5道料理。

金鑽鳳梨果醬的作法簡單，把鳳梨削成小塊或條狀，加糖熬煮成接近果泥狀，待冷涼之後裝罐；鳳梨水果紅茶是在紅茶裡加上前述自製的鳳梨果醬、少許檸檬汁成可口的飲品；鳳梨高纖優格飲則是在優格裡加進鳳梨和些許蜂蜜打成果汁。南洋風味鳳梨海鮮紅咖哩是在海鮮紅咖哩中加入鳳梨，鹽焗豬肉鳯梨捲是用豬肉片捲住鳳梨加上起司烘烤20分鐘。

議員表示，3月底開始，台灣南部將陸續進入鳳梨盛產季，希望民眾多購買鳳梨，多用鳳梨入菜，像鳳梨果醬的作法簡單，做果汁、夾土司都很適用。

在優格裡加進鳳梨和些許蜂蜜打成鳳梨高纖優格飲，做法簡單，男士也可以上手。左：高雄市議員江瑞鴻；右：高雄市議員黃文益。記者楊濡嘉／攝影
在優格裡加進鳳梨和些許蜂蜜打成鳳梨高纖優格飲，做法簡單，男士也可以上手。左：高雄市議員江瑞鴻；右：高雄市議員黃文益。記者楊濡嘉／攝影
高雄市民進黨議員教做鳳梨料理。右起：議員黃文益、江瑞鴻、李雅慧、李喬如、林智鴻、黃秋媖、鳳山鎮北里長趙志成。記者楊濡嘉／攝影
高雄市民進黨議員教做鳳梨料理。右起：議員黃文益、江瑞鴻、李雅慧、李喬如、林智鴻、黃秋媖、鳳山鎮北里長趙志成。記者楊濡嘉／攝影
加上起司烘烤的鹽焗豬肉鳯梨捲。記者楊濡嘉／攝影
加上起司烘烤的鹽焗豬肉鳯梨捲。記者楊濡嘉／攝影
加糖熬煮成的鳳梨果醬。記者楊濡嘉／攝影
加糖熬煮成的鳳梨果醬。記者楊濡嘉／攝影
加入鳳梨的南洋風味鳳梨海鮮紅咖哩。記者楊濡嘉／攝影
加入鳳梨的南洋風味鳳梨海鮮紅咖哩。記者楊濡嘉／攝影
高雄市民進黨議員推薦5道簡單的鳳梨料理，籲大家挺農民，多吃鳳梨。記者楊濡嘉／攝影
高雄市民進黨議員推薦5道簡單的鳳梨料理，籲大家挺農民，多吃鳳梨。記者楊濡嘉／攝影

鳳梨 海鮮

延伸閱讀

美未開放我生鮮鳳梨輸入 陳吉仲：僑胞可吃鳳梨加工品

影／鳳梨銷日逾5000公噸 陳吉仲：還有1200公噸還在談

僑胞買鳳梨進不了美國 藍委轟蔡政府操作過頭

僑胞認購鳳梨進不了歐美 僑委會籲捐公益或改買加工品

相關新聞

水情再趨嚴峻 高雄今天凌晨0時起暫停支援台南用水

南部地區水情再趨嚴峻，高雄繼2月25日執行第一階段夜間減壓供水後，今天凌晨零時起，再停止送水台南，台灣自來水公司第七區管...

大家多吃鳳梨！高雄6議員推薦5道可口簡單鳳梨料理

中國大陸禁止我國的鳳梨進口，高雄市6位民進黨議員今天化身廚師介紹了5道鳳梨料理，「吃鳳梨、挺農民」，喊出「抗中保台，吃爆...

高雄首位原民偵查隊長誕生 代理期間太操瘦14公斤

高雄警界首位原住民籍偵查隊長誕生！55歲許強生（阿黎門‧甲古戰）去年11月代理六龜警分局偵查隊長，代理職務真除，今天正式...

高雄暫停支援台南用水 水利局：高雄供水不受影響

高雄2月25日水情燈號轉黃實施夜間減壓供水後，今凌晨零時起停止送水台南。高雄市水利局表示，近日高屏堰川流量波動大，因此暫...

高雄停止供水台南 改善「水垢」！水質反而會變好

全台大缺水，台南市部分地區原本由高屏溪支援供水，從今天起暫停，自來水公司第六區處表示，南高兩地本來就是相互支援供應，高雄...

高雄居服機構遴選 遭疑不公正

高雄市衛生局首次執行特約居家服務機構遴選，207家參加，有164家通過，43家未過，引爆業者反彈、跳腳，質疑已有評鑑制度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。