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大家多吃鳳梨！高雄6議員推薦5道可口簡單鳳梨料理
中國大陸禁止我國的鳳梨進口，高雄市6位民進黨議員今天化身廚師介紹了5道鳳梨料理，「吃鳳梨、挺農民」，喊出「抗中保台，吃爆旺來！台灣鳳梨，讚！」，籲請國人多吃鳳梨，也籲政府要為農民開發農產品多元銷售管道，避免「把雞蛋放在同一個籃子裡」。
高雄市議員林智鴻、李喬如、李雅慧、江瑞鴻、黃文益、黃秋媖等今天上午到鳳山的「大地林檎-契作小農廚房」聯合推薦鳳梨入菜創意吃法，在小農廚房廚師協助下，推薦了金鑽鳳梨果醬、鳳梨高纖優格飲、鳳梨水果紅茶、南洋風味鳳梨海鮮紅咖哩、鹽焗豬肉鳯梨捲5道料理。
金鑽鳳梨果醬的作法簡單，把鳳梨削成小塊或條狀，加糖熬煮成接近果泥狀，待冷涼之後裝罐；鳳梨水果紅茶是在紅茶裡加上前述自製的鳳梨果醬、少許檸檬汁成可口的飲品；鳳梨高纖優格飲則是在優格裡加進鳳梨和些許蜂蜜打成果汁。南洋風味鳳梨海鮮紅咖哩是在海鮮紅咖哩中加入鳳梨，鹽焗豬肉鳯梨捲是用豬肉片捲住鳳梨加上起司烘烤20分鐘。
議員表示，3月底開始，台灣南部將陸續進入鳳梨盛產季，希望民眾多購買鳳梨，多用鳳梨入菜，像鳳梨果醬的作法簡單，做果汁、夾土司都很適用。
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