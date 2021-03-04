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高雄暫停支援台南用水 水利局：高雄供水不受影響
高雄2月25日水情燈號轉黃實施夜間減壓供水後，今凌晨零時起停止送水台南。高雄市水利局表示，近日高屏堰川流量波動大，因此暫停南水北送，但高雄仍供水不受影響，目前仍可維持高屏堰日取水6、70萬噸，伏流水取水2、30萬噸。
水利局表示，高屏堰昨川流量降地每秒8立方公尺以下，今上午回升至每秒8.8立方公尺。近日高屏堰川流量波動大，約從每秒6點多到每秒8點多立方公尺。
水利局表示，水資源調度屬中央權責，由於高屏堰川流量不穩定，暫停南水北送，但高雄取供水仍正常，供應高雄民生用水不受影響。目前每日仍可維持高屏堰日取水6、70萬噸，及全市7處伏流水井日取水2、30萬噸水準。
水利局說，中央與地方近年合作開發伏流水與再生水，目前高屏溪沿岸已開發並啟用共7處伏流水井，每日最大供水可達70萬噸。若高屏堰取水量減少，如減至50萬噸下，就可能增加伏流水取水至3、40萬噸以彌補。但目前取水都仍正常。
台水第七區處此前曾表示，高雄與台南間的用水屬聯合調度，原本高雄單日送水20萬噸到台南，到後來每天送水量已降到5萬噸，若水情趨緊，不只停送，還可能自南化水庫調水反送高雄。
另為滿足產業用水需求，高雄市目前有一座營運中的鳳山溪再生水廠，可日供4.5萬噸再生水給周邊工業區使用；今年底將再完成臨海再生水廠第一期工程，屆時也可投入產製3.3萬噸再生水。
此外，為因應北高雄包括橋頭科學園區、大社及仁武工業區、南科高雄園區等未來產業發展，將把既有的楠梓汙水處理廠和岡橋汙水處理廠，向中央爭取預算，分別升級為第3、第4座再生水廠，預估未來可各日供2萬噸水。
另為節約用水，高雄市各汙水處理廠目前每日共可供約1.7萬噸回收水，供市民作為如澆灌等非接觸的民生次級用水使用。
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