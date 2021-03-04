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高雄停止供水台南 改善「水垢」！水質反而會變好

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
全台大缺水，圖為台南曾文水庫的情況。本報資料照片
全台大缺水，圖為台南曾文水庫的情況。本報資料照片

台大缺水，台南市部分地區原本由高屏溪支援供水，從今天起暫停，自來水公司第六區處表示，南高兩地本來就是相互支援供應，高雄停供後，將增加南化水庫的供水，不會影響台南的用水。

反而是高雄供應台南的用水，民眾反應有「水垢」增加的情況，自來水公司表示，因為高屏溪水不像水庫有沉澱的作用，石灰質確實比較高，造成民眾在燒開水時，可能會有水垢凝結在容器上的情況，但是水質仍然符合飲用水的標準，不必擔心，如果由南化水庫供水，情況應該會改善。

大高雄地區進入乾旱期，高屏溪攔河堰日來平均流量約8CMA，創營運22年來最低量，先前高屏溪原水充足，高雄每天可北送支援台南用水，但今年水情嚴峻，支援水遞減到每日5萬噸，今天凌晨起則暫停北送。

自來水公司表示，全台缺水，目前各縣市的用水都是由中央統一調度，沒有誰支援誰的問題，而是水資源大家共享，水庫是用來存水的，所以當高屏溪川流量豐沛的時候，優先使用高屏溪水，川流量下降，再改用水庫的水。

水公司表示，高雄從去年10月起支援供應台南用水，每日最高達到20萬噸，但後來慢慢減少，到前天只剩下不到1萬噸，今天起開始停供，台南市一天的用水量大約在95萬公噸左右。

南化水庫 高屏溪 台大

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