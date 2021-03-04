高市中博高架橋引道鋼梁拆完 路面加速刨鋪
高雄市中博高架橋引道拆除工程今天進入第6天，84支引道鋼梁完全拆除並加速運出工地，以利道路刨鋪及標線，工程進度持續超前推進中。
交通部鐵道局南部工程處長劉雲生今天指出，中博高架橋引道拆除工程目前進度比預計的75%超前逾3%，預計拆除的84支引道鋼梁全部在昨天拆除完成，今天增加吊拖車載運鋼梁，以利空間騰出才能進行道路刨鋪。
他表示，高市建國路從同愛街到南華路段已大致刨鋪完成，今天加速九如路段刨鋪工程，只要瀝青及夯實都達標，預計明天進行道路標線等。
他指出，工地目前有逾200人及約200台機具，包括吊車、拖車及怪手等持續趕工，要達成3月8日上午6時恢復路面交通的目標，讓中山路、建國路及博愛路、九如路的車流都能循站西路雙向貫通。
中博高架橋配合鐵路地下化、車站站區工程而功成身退，高雄市政府與鐵道局利用二二八連假自27日凌晨起拆除，周邊道路封閉施工，預計8日上午6時起恢復通車；至於主橋，預計於2個月內拆除完畢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言