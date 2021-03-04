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高市中博高架橋引道鋼梁拆完 路面加速刨鋪

中央社 / 高雄4日電

高雄市中博高架橋引道拆除工程今天進入第6天，84支引道鋼梁完全拆除並加速運出工地，以利道路刨鋪及標線，工程進度持續超前推進中。

交通部鐵道局南部工程處長劉雲生今天指出，中博高架橋引道拆除工程目前進度比預計的75%超前逾3%，預計拆除的84支引道鋼梁全部在昨天拆除完成，今天增加吊拖車載運鋼梁，以利空間騰出才能進行道路刨鋪。

他表示，高市建國路從同愛街到南華路段已大致刨鋪完成，今天加速九如路段刨鋪工程，只要瀝青及夯實都達標，預計明天進行道路標線等。

他指出，工地目前有逾200人及約200台機具，包括吊車、拖車及怪手等持續趕工，要達成3月8日上午6時恢復路面交通的目標，讓中山路、建國路及博愛路、九如路的車流都能循站西路雙向貫通。

中博高架橋配合鐵路地下化、車站站區工程而功成身退，高雄市政府與鐵道局利用二二八連假自27日凌晨起拆除，周邊道路封閉施工，預計8日上午6時起恢復通車；至於主橋，預計於2個月內拆除完畢。

高架橋 鐵道 高雄市

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