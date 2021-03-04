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水情再趨嚴峻 高雄今天凌晨0時起暫停支援台南用水
南部地區水情再趨嚴峻，高雄繼2月25日執行第一階段夜間減壓供水後，今天凌晨零時起，再停止送水台南，台灣自來水公司第七區管理處表示，目前供應高雄民生用水仍無問題，不過已無多餘的能力可支援台南用水，要視高屏溪川流量有無回升，再做浮動調整。
據南部水資源局高屏溪攔河堰水情監測，今早8點川流量為7.9CMS( 每秒／立方公尺)，相較於上周8點多CMS，又再下探。
台水公司第七區管理處今早證實，由於高屏溪川流量漸少，在取得經濟部水利署同意下，今天凌晨起暫停支援台南用水。
大高雄地區進入乾旱期，高屏溪攔河堰日來平均流量約8CMA，創營運22年來最低量，先前高屏溪原水充足，高雄每天可北送支援台南用水，但今年水情嚴峻，支援水遞減到每日5萬噸，今天凌晨起則暫停北送。
七區處副處長徐志宏表示，高雄暫時還未討論到二階限水，但水情的確不佳，須未雨綢繆，只能期待早日降雨，挹注高屏溪川流量，再做水情調控。
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