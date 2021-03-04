快訊

高雄建築工地鋼筋倒塌壓5人脫困 其中2人無生命跡象

拜登發布「國安戰略指南」：依據美國長期承諾支持台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水情再趨嚴峻 高雄今天凌晨0時起暫停支援台南用水

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高屏溪川流量再下探，高雄今天凌晨凌時起停止支援台南用水。圖／本報資料照
高屏溪川流量再下探，高雄今天凌晨凌時起停止支援台南用水。圖／本報資料照

南部地區水情再趨嚴峻，高雄繼2月25日執行第一階段夜間減壓供水後，今天凌晨零時起，再停止送水台南，台灣自來水公司第七區管理處表示，目前供應高雄民生用水仍無問題，不過已無多餘的能力可支援台南用水，要視高屏溪川流量有無回升，再做浮動調整。

據南部水資源局高屏溪攔河堰水情監測，今早8點川流量為7.9CMS( 每秒／立方公尺)，相較於上周8點多CMS，又再下探。

台水公司第七區管理處今早證實，由於高屏溪川流量漸少，在取得經濟部水利署同意下，今天凌晨起暫停支援台南用水。

大高雄地區進入乾旱期，高屏溪攔河堰日來平均流量約8CMA，創營運22年來最低量，先前高屏溪原水充足，高雄每天可北送支援台南用水，但今年水情嚴峻，支援水遞減到每日5萬噸，今天凌晨起則暫停北送。

七區處副處長徐志宏表示，高雄暫時還未討論到二階限水，但水情的確不佳，須未雨綢繆，只能期待早日降雨，挹注高屏溪川流量，再做水情調控。

高屏溪 水資源

延伸閱讀

水情警戒再升級 竹苗中全日減壓供水

高雄首名原民偵查隊長 守護六龜偏鄉治安

六旬婦人欠債找工作淪提領車手 高雄警獲報當場查獲

蔡英文聯合縣市長挺鳳梨農 陳其邁推銷高雄鳳梨加工品

相關新聞

水情再趨嚴峻 高雄今天凌晨0時起暫停支援台南用水

南部地區水情再趨嚴峻，高雄繼2月25日執行第一階段夜間減壓供水後，今天凌晨零時起，再停止送水台南，台灣自來水公司第七區管...

高雄居服機構遴選 遭疑不公正

高雄市衛生局首次執行特約居家服務機構遴選，207家參加，有164家通過，43家未過，引爆業者反彈、跳腳，質疑已有評鑑制度...

溝通、互信不足 怎樹立機關公信力？

為確保照護品質，公部門對居家服務機構有監督責任，透過評鑑、遴選等管理手段，強化把關機制無可厚非，但建立遊戲規則者，必須思...

九如全人照顧園區 4月啟用

屏東縣政府在九如鄉打造全人照顧園區，有百年歷史的九如國小舊校舍空間大變身，結合全齡共融公園，1樓是日照中心，2樓設樂活健...

澎湖國中小營養午餐 拚2年內5鄉1市共廚

澎湖縣長賴峰偉昨天視察五德國小廚房，指示教育處2年內完成5鄉、1市設置共廚計畫，透過多校共同供餐，提升學校營養午餐品質，...

金城首家民營汽車代驗廠 意外火紅

曾任大膽島、頂堡軍郵局局長的洪志合，郵政服務近半世紀，80歲的他一路見證金門郵政發展史。2009年屆齡退休後，在金城開設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。