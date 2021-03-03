聽新聞
test
0:00 / 0:00
金門1+1振興券成效好？核銷近5.3億發放回收率百分百
新冠肺炎疫情讓金門在地產業慘兮兮，金門縣府去年7月推出「金門縣1+1振興券」，總流通票券新台幣5億2880萬2千元整，至今年2月底止受理設籍金門縣商家789家申請2563件核銷案，申撥金額5億2787萬6千元，發放回收率約99.8%，接近百分百。
金門縣政府建設處表示，有完整政策配套，超過百家業者配合活動，推出多樣搭券購買消費優惠方案，結合政策發券與市場潮流需求，促銷推廣各類型商品。
地區許多商家也反應，此次振興券帶動金門工商產業活動，提高營業收入，對產業確有實質助益；另從統計數據成果也顯示金門縣1+1振興券消費遍及各類型商家，帶動民生消費動能，提升地區小型業者營收。
包括壽司、早餐、便當、宵夜、小吃、飲料等共142家商家申請331件核銷案，核銷總額2356萬7000元。至於金門產業經濟命脈──金酒公司及觀光產業鏈，前者核銷2億958萬5500元，後者含特產業者、租車行、民宿、旅行社等核銷1748萬1500元，兩者共占核銷總額約43%。
縣府也藉此分析民眾使用習慣，在電器行或汽機車行添購或維修耐久的消費總額達核銷總額8%，僅次於大型外來連鎖企業（家樂福、全聯、燦坤及24小時營業便利商店等）9%；不少花在地零售消費，各種規模商家皆受益，也增加民眾額外消費誘因。
不過振興券發放回收率近百分百，也引發部分民眾質疑，認為是否「間接證明」金門沒有幽靈人口問題，因為連選舉都沒有這麼高的投票率，且先前發放就屢傳出盜領事件，後續縣府是否有調查？還是就不了了之？也引發民眾批評。
也有民眾表示，縣長預告再發第二波，不知道相關發放作業是否已出爐？何時才會再發放？希望縣府可再發一波，促進金門經濟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言