金門1+1振興券成效好？核銷近5.3億發放回收率百分百

新冠肺炎疫情讓金門在地產業慘兮兮，金門縣府去年7月推出「金門縣1+1振興券」，總流通票券新台幣5億2880萬2千元整，至今年2月底止受理設籍金門縣商家789家申請2563件核銷案，申撥金額5億2787萬6千元，發放回收率約99.8%，接近百分百。

金門縣政府建設處表示，有完整政策配套，超過百家業者配合活動，推出多樣搭券購買消費優惠方案，結合政策發券與市場潮流需求，促銷推廣各類型商品。

地區許多商家也反應，此次振興券帶動金門工商產業活動，提高營業收入，對產業確有實質助益；另從統計數據成果也顯示金門縣1+1振興券消費遍及各類型商家，帶動民生消費動能，提升地區小型業者營收。

包括壽司、早餐、便當、宵夜、小吃、飲料等共142家商家申請331件核銷案，核銷總額2356萬7000元。至於金門產業經濟命脈──金酒公司及觀光產業鏈，前者核銷2億958萬5500元，後者含特產業者、租車行、民宿、旅行社等核銷1748萬1500元，兩者共占核銷總額約43%。

縣府也藉此分析民眾使用習慣，在電器行或汽機車行添購或維修耐久的消費總額達核銷總額8%，僅次於大型外來連鎖企業（家樂福、全聯、燦坤及24小時營業便利商店等）9%；不少花在地零售消費，各種規模商家皆受益，也增加民眾額外消費誘因。

不過振興券發放回收率近百分百，也引發部分民眾質疑，認為是否「間接證明」金門沒有幽靈人口問題，因為連選舉都沒有這麼高的投票率，且先前發放就屢傳出盜領事件，後續縣府是否有調查？還是就不了了之？也引發民眾批評。