高雄首名原民偵查隊長 守護六龜偏鄉治安
高雄市警界出現首名原住民偵查隊長。排灣族許強生（阿黎門‧甲古戰）去年11月以刑大專員代理六龜警分局偵查隊隊長，短短3個月瘦了14公斤，表現獲肯定將於明日新職真除。
前高雄市政府警察局長劉柏良任內考量六龜警分局所轄4個行政區，有桃源、茂林、那瑪夏3個原住民區，去年11月3日即委以刑事警察大隊專員許強生重任代理偵查隊長，代理期間許強生的表現不負眾望，表現受各級長官及轄區議員肯定。
為了拚治安，許強生勤跑山區辦案，代理偵查隊長短短數月，體重狂減了14公斤，更因偵破轄區連續宮廟竊案，獲內政部長徐國勇召見表揚。現任高市警局長黃明昭「劉規黃隨」，本週將許強生代理職務真除，明天正式上任，成為高雄市第一位原住民籍偵查隊長。
六龜分局所轄幅員遼闊、族群多元，包含平埔族、布農族、魯凱族、排灣族、達卡努瓦族等族群，山地區原住民人口、文化及生活習性迥異，需要熟悉地理環境、語言、習俗的原住民警察，擔任公部門與民眾間溝通橋樑，不論是掌握犯罪線索、救災或溝通宣導，都扮演重要角色。六龜警分局長李崇偉期許許強生持續守護原鄉治安，為原住民警察同仁表率。
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