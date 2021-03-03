金城分局辦同樂會歡慶婦女節 連恐怖箱都出動超歡樂

「恐怖箱」驚聲尖叫的橋段不只出現在綜藝節目裡，今天也在金城分局上演！為提前慶祝三八婦女節，金城分局今天特別利用聯合勤教時機，邀請金門縣警察局之友會金城辦事處辦同樂會，慰勞分局及顧問團裡的女性員工，感謝她們在職場及家庭的辛勞，會中除了準備精緻福袋，安排趣味活動、精緻餐點外，並為3月份壽星慶生，現場尖叫聲與笑聲不斷。

金城分局分局長胡淑淨表示，近幾年女性從警比例升高，警察職場上女警處理事故一樣毫不遜色，她以身為女性的角度來勉勵同仁，要勇於突破性別刻板印象，為警察工作注入柔韌的堅毅力量，而警察同仁平時執勤繁忙，特別利用聯合勤教的機會，以別開生面且活潑生動的方式，取代嚴肅的會議，慰勉同仁的辛苦。

今天的苦主是3月壽星副分局長楊智銘與同仁蔡承立，兩人還被惡搞帶上眼罩玩「恐怖箱」，兩人將手伸進箱子，摸到不知名的東西，一直以為是動物，伴隨著同事的尖叫生，楊智銘還誤以為是烏龜，直說他最怕烏龜了，現場大家都笑翻了，氣氛相當歡樂。