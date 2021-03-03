228雄中自衛隊成立紀念日前夕 高市府探訪受難者家屬

高雄市教育局長謝文斌、新聞局長董建宏與立委許智傑等人，在3月4日雄中自衛隊成立紀念日前夕，拜訪228受難者顏再策家屬顏陳秋霞與顏清和醫師。謝文斌表示，二二八事件時，高雄中學是唯一遭受軍隊攻擊的學校，學生組織自衛隊護衛校園，不分省籍保護民眾，顯現學生自發自省、愛護學校、實踐社會公義的自覺。

高雄市長陳其邁在二二八事件74周年中樞紀念儀式中，提及歷史可以原諒，但不能遺忘，事件中雄中自衛隊勇敢面對無差別的逮捕及屠殺，更是歷史上重要的一章。

雄中校友許智傑以身為雄中人為榮，曾身著校服出席立委報到日，主辦過「2019年英雄返校雄中自衛隊出巡活動」，希望藉從雄中自衛隊故事，來彰顯公義和平的價值，今天也特別向學長顏再策、顏再添致意並慰勞其家屬。當年雄中自衛隊不畏國家暴力，凡進入校園的高雄人，不分族群均受自衛隊保護，堪稱是民族融合的典範。

謝文斌說，1947年二二八事件爆發後高雄地區從3月3日起治安也開始失序，為了穩定並保護校園，當時以高雄一中為主的學生，在李榮河、陳仁悲等人的領導下組織學生自衛隊，成員有雄商、雄工、雄女及雄中的畢業校友。 事件之後學校遭受整頓，多位參與活動的同學被列為黑名單，從此噤聲，家人甚至不知道親人有這段歷史。

謝文斌表示，在雄中自衛隊事件中唯一傷重不幸受難的顏再策，與哥哥顏再添本是澎湖西嶼人，小二搬家到高雄鹽埕埔，兩兄弟都會很讀書，一起考上雄中，畢業之後顏再添考上台北帝國大學植物系，顏再策先後考上滿州國所成立的建國大學和北京大學，後因健康因素轉學到台灣省立師範學院英語系。21歲的顏再策，在雄中自衛隊時不幸被流彈射中腹部傷重不治；顏再添則繼續在小學任教，但絕口不談任何相關事情，1968年因車禍過世。