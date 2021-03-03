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中博高架拆除進度超前 視野變開闊居民感動

中央社 / 高雄3日電

高雄中博高架橋拆除工程進入第5天，目前進入到鋼梁切割吊運作業，施工進度超前3.5個百分點。沿線居民、商家看著梁柱一一卸下，也發現視野變得開闊，感動之情溢於言表。

高雄市政府表示，中博高架橋拆除後，將由交通部鐵道局先完成臨時站西路開闢工程，未來博愛路、中山路行經高雄車站站區，將以平面方式銜接，不再有高架橋阻擋視野，平面道路則將配置寬闊人行道，讓市民與旅客可以貼近商家、刺激消費，活絡車站周邊經濟。

經工務局統計，截至3月3日中午12時止，中博高架橋拆除實際進度已達65.5%，超前3.5個百分點，整體施工進度持續超前，目前加緊進行南北引道鋼梁切割吊運作業，為完成此目標，總計動用施工機具683部，人力已達1158人次。

走訪工地沿線，許多關心工程進度的居民商家紛紛表示博愛路、中山路的視野變得不同。店家李老闆就說，高架橋17年前落成就阻擋視線，南來北往的車流從高架橋呼嘯而過，中博拆除後，看到陽光灑進騎樓窗台，很是感動。

高架橋 人行道 高雄車站

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