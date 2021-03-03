金門生鮮海帶開賣 600斤半小時搶光光

金門縣水產試驗所養殖的生鮮海帶，今天開始陸續採收，下午1點半在水試所廣場進行販售，此次採收的是薄海帶，由於品質好，不少民眾早早就來排隊，200袋約600斤的海帶，開賣不到半小時就全數銷售一空。

「我要買10包、我要5包！」今天下午水試所內就相當熱鬧，原來是民眾排隊搶購最新鮮的海帶，今年的售價優惠為3斤120元，雖然比往年微漲20元，但大家還是覺得比市場便宜，且又超值，買到的民眾都說，每年都在等這一味，回去處理一下，就可以品嘗最鮮的海味。

金門縣水產試驗所科長李佳發表示，今年因強烈冷氣團連續報到，金門周遭海域的低水溫時間維持較久，有利於海帶生長，海帶生長迅速且品質良好，平均長度約100公分左右，因此水試所決定提前採收部分海帶。此次販售的薄海帶，養殖時間較短，比往年5到6月販售的厚度還薄一半以上，口感與品質極佳。

據了解，金門的新鮮海帶遠近馳名，每年都有不少台灣民眾跨海訂購，今年最大的訂單是中台憚寺，共預訂了120公斤的海帶乾，約1.2噸的海帶；此外，在地民眾也都5袋、10袋在買，讓員工都快包裝來不及。

水試所養殖海帶已有十幾年歷史，由於金門冬春季海水溫度較低，適合海帶生長，是全台唯一的大量生產區，金門周邊海域遼闊，海域環境潔淨且營養鹽豐富，養殖成本低廉，不需投資餌料經費，因此海帶養殖是一種友善、低碳的養殖的方法，係值得推廣的產業，目前有3戶民間養殖戶。