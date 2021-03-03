長照業者控遴制度選不公 高市議會協調後取消
高雄市衛生局辦理特約居家服務機構遴選，40多家未合格機構認為制度不透明，雙方今天協商後，副議長陸淑美裁示取消遴選制度，回歸機構評鑑，並成立輔導小組協助機構進行改善。
衛生局辦理居家式照顧暨喘息服務特約遴選，207家參加，164家通過。但43家被評為不合格而被迫關門的居家服務機構認為，已有評鑑制度，衛生局仍違法設置遴選制度，且機制還不透明，向陸淑美陳情後，邀請衛生局長黃志中和業者面對面協商溝通。
衛生局長期照顧管理中心表示，為維繫長照機構服務品質，去年12月25日有辦理說明會，向業者說明遴選作業。但業者抗議遴選制度不公，批評衛生局是自設行政法規淘汰合法成立的長照業者，且目前已有評鑑制度，要求廢除遴選制度。
陸淑美指出，居家服務業者協助政府推動長照服務及照顧市民，受社會肯定，業者若在遴選過程遭受委屈，衛生局應還對方公道，居家服務機構如需改善，衛生局也應落實輔導，找出三贏解決方法，裁示衛生局取消遴選制度，回歸制度進行機構評鑑，同時成立輔導小組協助機構進行改善。
經協調與溝通後，衛生局長黃志中表示，將由副局長成立輔導小組，針對機構進行個別輔導；他並對遴選制度引發的紛爭及同仁應對態度表達歉意。
衛生局會後發布新聞稿表示，針對遴選未通過的單位，衛生局將函文個別通知缺失項目，並另組專家輔導小組，針對缺失項目於期限內經輔導改善，以確保長照居家服務品質，讓失能市民能獲得更良好的服務品質。（編輯：李錫璋）1100302
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