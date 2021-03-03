澎湖兩年內全縣設置共廚 賴峰偉：阻萊豬 減輕教師負擔

澎湖縣長賴峰偉今天視察五德國小共廚廚房時，要求教育處兩年內完成五鄉一市設置「共廚」，透過多校共同供餐，提升學校營養午餐品質，減輕教師行政負擔。學校營養午餐所用的豬、牛肉品必須全面使用國產肉品，不得檢出萊克多巴胺。

五德國小校長翁清課表示，共廚廚房從109學年度開始供餐，萬事起頭難，但因為是對的事，所以責無旁貸。校群們突破困境在計畫啟動後半年內順利供餐，運作期間不斷修正，目前每日供餐約356人，未來將持續精進，嚴格把關餐食品質。

澎湖縣教育處長蘇啟昌指出，109學年度起學校營養午餐所用的豬、牛肉品，必須全面使用國產肉品，不得檢出萊克多巴胺，相關供貨契約已於去年全面完成換約作業。教育處並完成採購萊克多巴胺快篩試劑，發放至全縣國中小及幼兒園74個供餐廚房自主抽驗。

教育處表示，校園食材採用國產時可追溯食材，包括有機、產銷履歷、CAS及台灣可追溯農產品，嚴格把關學生食安，提供安全的學習環境，縣府將持續推動五鄉一市的共廚作業。