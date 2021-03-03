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高雄旗津中興公有市場活化 變身450坪多元日間照顧中心

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄旗津中興市場整修活化後，2樓規畫為多元日間照顧中心，也帶動1樓市場商機。圖／高雄市經發局提供
高雄旗津中興市場整修活化後，2樓規畫為多元日間照顧中心，也帶動1樓市場商機。圖／高雄市經發局提供

1986年完工的旗津中興公有市場為地上2層建物，1樓原為公有市場、2樓規畫里民活動中心，但里民中心使用率低，高雄市經發局規畫招商，吸引業者進駐成為多元日間照顧中心。衛生局照管中心表示，高雄市目標在全市91個國中學區均設至少一個日照中心，目前已有49個學區、57家日照中心成立。

高雄市經發局今表示，1986年完工的旗津中興公有市場為地上2層建物，1樓原為公有市場、2樓規畫為里民活動中心使用，但完工後里民中心使用率低。

高雄市經發局2008年接管後，經歷多次規畫招商，成功吸引業者進駐為在地長輩打造多元日間照顧中心。

經發局表示，高雄市旗津區2021年1月總人口數為27742人，其中65歲以上長輩就有4898人，經發局2018年向中央爭取空間改善補助經費，行政院8月核定補助2476萬元，將原中興市場2樓450坪閒置空間打造成明亮、寛敞、安全的日照中心。

此外，經發局也在屋頂規畫設置太陽能光電，可使室內溫度降低3至5度，並兼具節能減碳效果。

旗津中興公有市場2樓日照中心最多可收托60位長輩，目前已有41位銀髮族在中心上課，課程內容豐富，包含現實導向訓練、認知訓練多元化等個別化的活動安排。符合公費補助家庭依審核標準最低只要自付0%至16%。

經發局長廖泰翔表示，日照中心成立後，往來的民眾也能間接促進市場商機，空間規畫不僅吸引許多在地家庭替長輩報名，也獲得前鎮、鼓山、小港等周邊轄區長輩青睞，為在地創造約30個就業機會。

衛生局照管中心表示，高雄市目前包含旗津中興公有市場日照中心，已有49個學區、57家日照中心成立。目標在全市91個國中學區均設至少一個日照中心，今年預計完成75%目標進度，明年預計完成85%。

高雄市 衛生局 行政院

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