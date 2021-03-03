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挺農民！台電工會與台灣中油工會總計購8萬多公斤鳳梨

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台電工會與台灣中油工會今訂購8萬多公斤鳳梨，台南市長黃偉哲（中）頒發感謝狀，感謝力挺鳳梨農。圖／台南市政府提供
台電工會與台灣中油工會今訂購8萬多公斤鳳梨，台南市長黃偉哲（中）頒發感謝狀，感謝力挺鳳梨農。圖／台南市政府提供

台灣電力工會與台灣石油工會，今在台南新營民治市政中心簽署鳳梨訂購單，將各購買2萬5千顆及2萬顆，合計達8萬多公斤，台南市長黃偉哲頒發感謝狀，感謝兩大工會加入採購鳳梨行列。

中國大陸3月1日起暫停台灣鳳梨進口，國內農民面臨嚴重生計問題，連日來中央與地方政府都呼籲全民「吃鳳梨、挺農民」，共體時艱、度過難關。今天鳳梨訂購簽署記者會，由台電工會理事長丁作一及石油工會代表主委莊爵安等人參與。

台灣電力工會理事長丁作一表示，台南市是鳳梨生產大市，所以工會是責無旁貸，決定義務相挺，尤其台南市所生產的鳳梨品質非常質優，無論是金讚或是關廟鳳梨都是非常好的鳳梨，希望這次困境能順利突破，在大家共同支持下，非常順利的銷售出去。

黃偉哲說，台灣鳳梨是從屏東、高雄、台南一路收成，這次兩大工會的支持訂購，台南農產運銷公司已跟高雄、屏東、嘉義取得聯繫，接下來會依次行銷，從3月份開始，屏東鳳梨先上，高雄的鳳梨也陸陸續續上貨，接下來就是台南和嘉義，這樣分批送出，一方面可以照顧到屏東跟高雄，還有接下來的台南跟嘉義都能受到照顧。

他說，台南還有很多鳳梨加工品，如鳳梨果醋，這是對身體健康的；台鹽公司有製作鳳梨的洗手乳，這都是對身體、對環境友善，用來送禮也很方便。歡迎大家以最實質且直接方式協助農民。

鳳梨 屏東 農民

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