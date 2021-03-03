高市長照業者控遴選不公 陸淑美協調「取消遴選」

高雄市衛生局今年進行特約居家服務機構遴選，有43家未合格，業者批遴選制度不透明，且已有評鑑制度，不解為何還要遴選，被迫關門。今在議會協調溝通後，業者與衛生局達成共識，副議長陸淑美裁示衛生局取消遴選制度，回歸制度進行機構評鑑，同時成立輔導小組協助機構進行改善。

高雄市衛生局今年首次進行特約長照機構遴選，207家參加遴選，164家通過，未達70分未通過有43家。

衛生局照管中心表示，遴選制度是地方政府的裁量權，由於近年居服機構家數倍增，從2017年的32家，到目前已增達192家，服務品質也受到挑戰，因而舉辦遴選制度，盼業者加強服務。

不過居服機構控訴衛生局利用自設遴選制度逼迫業者關門，遴選制度不透明、不公正，長照法也沒有規定要遴選，目前已有評鑑制度，不解為何還要另行增設遴選制度，導致居服員面臨失業，被照顧個案面臨重新適應等問題。

數十家居家服務機構向議會陳情，抗議「居家式照顧暨喘息服務遴選不公」，抨擊衛生局違法設置遴選制度，並汙名化業者，要求衛生局廢除遴選制度。

高雄市議會副議長陸淑美今邀衛生局長黃志中和業者面對面協商、溝通。陸淑美指出，居家服務業者協助政府推動長照服務及照顧市民，受到社會肯定，業者如在遴選過程遭受委屈，衛生局應還其公道，居家服務機構如有需要改善者，衛生局應落實輔導，找出三贏的解決方法。

參與協商的業者砲聲隆隆，抗議遴選制度不公，不知道自己為何遴選未過，有業者反映遭以人力不穩定等理由被刷掉，但明明居服員都沒有滿班，人力並未不足。也有業者批衛生局人員面對業者詢問態度傲慢，並要求廢除不公的遴選制度。

衛生局長黃志中在會中表示，將由副局長成立輔導小組針對機構進行個別輔導；並對遴選制度引發的紛爭及同仁應對態度造成的困擾表達歉意。