金門農林漁牧業普查處揭牌 「3不加2會」民眾足放心

配合中央辦理普查事宜，金門縣今日成立「金門縣農林漁牧業普查處」，由金門縣縣長楊鎮浯主持揭牌儀式，楊鎮浯表示，金門要有自己的農業政策與發展方向，也期許大家一起把普查工作做好，幫鄉親做紮實的基礎工作，讓金門的發展能夠永續，繳出一張漂亮的成績單。

金門縣農林漁牧業普查處揭牌儀式於今天假縣府大樓前舉行，由楊鎮浯與副縣長黃怡凱、代理秘書長陳朝金、主計處長王崑龍、建設處長陳祥麟、民政處長蔡西湖等人，共同為金門縣農林漁牧業普查處成立揭牌，各鄉鎮普查所亦將於3月16日成立，由名鄉鎮長擔任管查所主任，共同推動地區農林漁物業普查作業。

楊鎮浯在致詞時表示，農林漁牧業及人口的各項普查，都是政府建設與縣政發展的基礎工作；金門縣的農（林漁牧）業雖不是很發達，但一定要有自己的農業政策與發展方向，並一步一步的紮實去做，幫金門打下基礎。

縣府表示，109年金門縣農林漁牧業普查係採全面性普查，以109年12月31日為普查標準日，普查對象判定及普查表訪問期間自110年5月1日起至6月20日止，惟農場、林場及漁業公司行號等企業得延至6月30日止。

調查方式則以「派員實地到定面訪」「留置填表」及「網路填報」等多元管道辦理，凡經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動的業者均為普查對象，全國約93萬家，金門縣約4200多家。