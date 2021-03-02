澎湖前副縣長胡流宗退休回聘農漁局長 今天上任
澎湖縣前副縣長胡流宗今年一月退休後，被縣長賴峰偉委以完成「2021海洋年」重任，回聘擔任農漁局長，今天上午舉行交接典禮，胡流宗表示，上任後他將針對不合時宜的法令尋求解決，並勉勵農漁局同仁站在民眾角度思考，以善意的溝通解決問題。
胡流宗今年一月屆齡退休後，賴峰偉於元旦升旗典禮公開宣布胡流宗調任農漁局長，現任農漁局長陳晶卉則轉任參議，但胡以照顧年邁母親為由，遲遲未上任，引發外界揣測，今天終於舉行交接。
賴峰偉表示，感謝陳晶卉過去2年多對海洋活化的盡心，尤其在無籍船筏輔導、立竿網、海底覆網清除等更交出漂亮的成績單，落實「海洋活化12願景」。
賴峰偉說，胡流宗身經百戰，曾任環保局長、車船處長、農漁局長等，行政經歷豐富，政策推動想法及理念與他相當契合，尤其熟稔海洋、農漁事務，期許胡流宗帶領農漁局走新的路，讓漁業豐收、海洋復甦、活化再活化。
胡流宗表示，許多農漁法令未考量澎湖地區的特殊性，造成農漁民不便，如灌溉用水鑿井、赤崁水源保護區內農地接電申請等，上任後他將針對不合時宜的法令尋求解決，也勉勵農漁局同仁尊重農漁民，站在民眾的角度思考，善意溝通以解決問題。
陳晶卉表示，當年她調任澎湖，就是在農漁局任職，所以對農漁局有深厚的情感，感謝農漁團隊與她一同完成海洋生態、海洋秩序階段性任務，祝福農漁局在新任局長帶領下邁向新境界。
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