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防疫規定繁瑣 高雄「羅漢門迎佛祖」今年停辦
高雄內門「羅漢門迎佛祖」是文化部評選的國家重要民俗活動，每年農曆2月19日舉辦盛大遶境活動。內門紫竹寺去年主辦廟會活動，遶境前夕因疫情臨時喊卡，今年輪到南海紫竹寺主辦，會員代表大會也決定繼續停辦。南海主委李文棧表示，政府規定大型集會要提報計畫，另要遵守15項防疫規定，真的太麻煩，忍痛決議取消。
內門宋江陣活動是全台12大節慶活動之一，「羅漢門迎佛祖」也獲文化部評選為國家「重要民俗」，也是高市第一個被列入的民俗活動。
早年內門廟會習慣辦3年停3年，後來變成年年舉辦。內門紫竹寺去年主辦的遶境活動因疫情臨時喊卡，今年輪到南海紫竹寺主辦，會員大會已於日前開會決定繼續停辦，因應遶境的文武陣頭過完年後不開館。管委會主委李文棧表示，政府規定大型集會要提報計畫，還要遵守15項防疫規定，陣頭人員需要量體溫、戴口罩，信眾不能自由取用飯湯，執行起來非常麻煩，索性停辦，照理明年會由順賢宮主導，是否會連續停辦3年不得而知。
市府觀光局表示，全國創意宋江陣競賽已有十幾支隊伍報名，仍在研議是否更改日期或停辦。
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