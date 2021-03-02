快訊

黑絲剪刀腳鎖交警脖子 違停婦人委屈回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫規定繁瑣 高雄「羅漢門迎佛祖」今年停辦

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄內門以宋江陣著稱，今年的廟會活動改由南海紫竹寺主辦，廟方已經宣布停辦。記者徐白櫻／攝影
高雄內門以宋江陣著稱，今年的廟會活動改由南海紫竹寺主辦，廟方已經宣布停辦。記者徐白櫻／攝影

高雄內門「羅漢門迎佛祖」是文化部評選的國家重要民俗活動，每年農曆2月19日舉辦盛大遶境活動。內門紫竹寺去年主辦廟會活動，遶境前夕因疫情臨時喊卡，今年輪到南海紫竹寺主辦，會員代表大會也決定繼續停辦。南海主委李文棧表示，政府規定大型集會要提報計畫，另要遵守15項防疫規定，真的太麻煩，忍痛決議取消。

內門宋江陣活動是全台12大節慶活動之一，「羅漢門迎佛祖」也獲文化部評選為國家「重要民俗」，也是高市第一個被列入的民俗活動。

早年內門廟會習慣辦3年停3年，後來變成年年舉辦。內門紫竹寺去年主辦的遶境活動因疫情臨時喊卡，今年輪到南海紫竹寺主辦，會員大會已於日前開會決定繼續停辦，因應遶境的文武陣頭過完年後不開館。管委會主委李文棧表示，政府規定大型集會要提報計畫，還要遵守15項防疫規定，陣頭人員需要量體溫、戴口罩，信眾不能自由取用飯湯，執行起來非常麻煩，索性停辦，照理明年會由順賢宮主導，是否會連續停辦3年不得而知。

市府觀光局表示，全國創意宋江陣競賽已有十幾支隊伍報名，仍在研議是否更改日期或停辦。

遶境 南海 疫情

延伸閱讀

決定了！大甲媽遶境進香4月9日起駕

李文亮逝世一週年 長平觀察：真相比平反更重要

李文亮去世一週年 中國大陸網路掀懷念不捨

部桃群聚擴大…看楊志良，想李文亮

相關新聞

防疫規定繁瑣 高雄「羅漢門迎佛祖」今年停辦

高雄內門「羅漢門迎佛祖」是文化部評選的國家重要民俗活動，每年農曆2月19日舉辦盛大遶境活動。內門紫竹寺去年主辦廟會活動，...

民進黨連江縣黨部攜手商場做公益 加碼送社協鳳梨

民進黨連江縣黨部攜手在地企業「承鮮捷購物商場」投入社會公益，今日由黨部主委李問召開「回饋地方，送愛馬祖」記者會，宣布今年...

農林漁牧業普查處今揭牌 屏縣府投入900人執行普查

今年農林漁牧業普查，將於今天起至8月31日間全國同步展開，為此，屏東縣政府今天在縣府辦「農林漁牧業普查處」揭牌儀式。由於...

陳其邁團隊出新招拚路平 想超越韓國瑜政績卻被網友狠酸是「民俗療法」

高雄市政府最近力拚路平，市長陳其邁積極到各區勘查路平成果，要求「高高平」，指原高雄縣市的路都要平，更提出多項加嚴道路挖掘管理新措施，包含道路銑鋪竣工的委外抽驗率要提高10倍；副市長林欽榮更宣布將與共享機車合作，在300輛機車裝設晶片回報路平現況，作為改善參考。這一連串作為，被地方政壇解讀是要破韓國瑜團隊的罩門，工程界則認為開錯藥方，網友更酸有國際通用標準可用，何必嘗試「民俗療法」。

金門縣農會新任理監事出爐 12日將選出「3巨頭」

金門縣農會今日召開改制第十三屆第一次會員代表大會，會中除會務報告外，並選出許玉昭等15位理事、蔡水游等5位監事。金門縣農...

屏東監理站將辦3場高齡換照服務 呼籲長者盡早辦理

屏東監理站與轄區衛生所跨機關合作，將於本月分別在里港、麟洛鄉及林邊舉辦3場高齡下鄉換照服務，除呼籲符合資格的高齡駕駛人把...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。