大林蒲遷村草案說明會 陳其邁親自與民眾溝通

大林蒲計畫遷村，市府於2月5日公開「大林蒲遷村安置計畫書（草案）」，接獲不少民眾意見及疑義，市府多次回應說明，並計畫於13日舉辦說明會，市長陳其邁將出席允和居民溝通。

高雄市政府都市發展局今天表示，大林蒲遷村說明會13日上午10時起召開，3日起陸續以掛號寄出開會通知函予當地約1萬5000戶設籍戶長及土地與房屋所有權人，並製作傳單廣為宣傳。

都發局發布新聞稿指出，市府了解多數居民關心適用的優惠條件，也有少部分反映條件不如紅毛港遷村等內容，陳其邁要求同仁多傾聽民意，未來會在當地召開3場說明會，如居民還是無共識，說明會將繼續開下去，直到有共識為止，一定要讓大家「歡喜換新厝」。

大林蒲遷村專案辦公室指出，大林蒲遷村是行政院同意，因考量到當地特殊性，才納入經濟部「新材料循環產業園區計畫」，給予專案優惠補償條件，除了原本住商區土地1坪換1坪原則不變外，也首創先例提出農地、公保地以市價加4成補償、房屋以全新重建訂定專案補償價格，以及宗教設施優先選地、專案估價補償等三大優惠，為市民爭取最好的遷村條件。

對於少部分居民反映大林蒲遷村安置計畫書「條件連紅毛港都不如」；市府澄清，大林蒲遷村條件一定比紅毛港優厚。交通部以新台幣301億元預算辦理紅毛港遷村；大林蒲遷村由經濟部編列589億元專款，預算是紅毛港遷村2倍。

在土地補償方式上，紅毛港以土地徵收，採公告現值加補償，每坪僅約1.8萬元；大林蒲是協議價購，且不計較大林蒲與遷村安置地兩地的地價差異，以私有住商土地一坪換一坪方式補償，政府取得遷村安置土地成本為每坪14萬元，實際市價每坪至少約25萬以上，況且當地公設完善，地價未來還有上漲空間。

至於建物補償方面，紅毛港是採公共工程拆遷補償標準查估；大林蒲無論建物合法與否，一律以專案全新重建價格補償，補償標準會加計物價調整，居民如自行拆遷，還可加發25%獎勵金。如以加強磚造三層樓來計算，加計獎勵金後，一坪可補償金額超過9萬元。

市府指出，從預算規模、土地及建物補償三方面比較，可看出大林蒲遷村條件較紅毛港優厚。高市府展現最大誠意，向中央爭取最有利條件推動遷村。

大林蒲遷村牽涉1萬1000多個家庭的未來，市府允周延妥善處理，也需要居民高度共識及信任，才能順利推動。