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民進黨連江縣黨部攜手商場做公益 加碼送社協鳳梨
民進黨連江縣黨部攜手在地企業「承鮮捷購物商場」投入社會公益，今日由黨部主委李問召開「回饋地方，送愛馬祖」記者會，宣布今年承鮮捷每2到3個月，會捐贈物資給南竿鄉的「老人共餐」活動；會後，李問也加碼贈送每一個社協兩顆鳳梨，並表示，最近中國大陸停止進口台灣鳳梨，希望更多馬祖鄉親可以一起支持本土水果。
這項「回饋地方，送愛馬祖」記者會於今天舉行，包括黨部主委李問與承鮮捷的謝承和董事長、介壽社區發展協會陳彥錡總幹事、牛角社區發展協會鄭嬌英理事長，和津沙社區發展協會陳季家、馬祖黨部活動組長曹惠蘭等人都到場參與。
李問指出，南竿鄉目前有3個社協，每週提供2天以上的老人共餐服務，食材開銷不小，社區的老人照護不僅要顧及營養有沒有均衡，還要擔心合不合長輩的胃口，長期追蹤長輩的需求等，工作真得非常辛苦。幸好在幾位理事長，包括山隴社協的理事長曹以標議員、牛角鄭嬌英理事長，與津沙林柏善理事長，以及許多社協夥伴的熱情付出下，將長輩朋友照顧得很好，真得很謝謝他們。
李問也說，要特別感激謝承和董事長的大力支持，當向他反映社區的共餐需要幫忙時，謝董事長便二話不說馬上答應，願意捐贈物資回饋馬祖鄉親，替熱心公益的社區夥伴們減輕不少負擔。
謝承和則表示，未來會視各個社區的需求，捐贈一些物資給山隴、牛角和津沙等3個老人共餐的據點，希望長輩吃得健康、活得快樂。他也客氣地說，跟各位辛苦的社區夥伴相較起來，自己真得沒做什麼，也希望更多的社會賢達，可以一起送愛馬祖。
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