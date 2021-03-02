退而不休 澎湖副縣長胡流宗再任農漁局長

今年1月退休的澎湖縣副縣長胡流宗，今天再接任農漁局長，縣長賴峰偉期盼胡流宗，為澎湖海洋活化再創新局。

澎湖縣農漁局卸、新任局長今天由賴峰偉主持交接，新任農漁局長胡流宗正式上任，感謝前局長陳晶卉的努力與付出，暫時轉任縣府參議。

賴峰偉表示，感謝陳晶卉過去2年多來對於海洋活化的盡心，尤其在無籍船筏輔導、立竿網、海底覆網清除等更交出漂亮的成績單，落實「海洋活化12願景」。

賴峰偉說，胡流宗身經百戰，先後曾擔任環保、車船處、農漁等局處首長和縣府秘書長與副縣長等職務，尤其熟稔海洋、農漁事務，雖在今年1月18日屆齡退休，由於政策推動的想法與理念契合，再借重其豐富的行政經驗，來擔任農漁局長一職，協助完成「2021海洋年」任務。

胡流宗表示，再度接任農漁局長，由於澎湖諸多農漁法令，未考量澎湖地區的特殊性，造成農漁民不便，將針對不合時宜的法令尋求解決，勉勵農漁局要尊重農漁民，站在民眾的角度思考、善意溝通、解決問題。