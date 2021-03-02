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大港開唱實名制 陳其邁：日常生活下做好防疫

中央社 / 高雄2日電

大港開唱音樂祭典3月27至28日將在高雄駁二藝術特區舉行，高雄市長陳其邁今天關心防疫計畫，指示落實實名制、保持社交距離、戴口罩等，在維持日常生活下做好防疫措施。

陳其邁上午主持2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）第62次應變會議，並關心大港開唱防疫計畫，指示活動要落實實名制、保持社交距離、戴口罩、勤洗手及環境清消等，在維持日常生活下，做好防疫措施。

陳其邁也強調，落實入境者居住防疫旅館防疫措施，他表示，入境追蹤、疫調以及居家檢疫3方面嚴加執行，方能有效掌握、避免漏洞並防堵疫情擴散，保障社區健康安全，並重申入境以居住防疫旅館為優先，並叮囑防疫旅館的環境消毒應落實，以避免各樣潛在接觸感染。

有關疫苗接種，陳其邁指出，疫苗是傳染病決勝負的關鍵，指示接種對象、疫苗的運輸保存等規劃都要超前部署，以利後續接種施打。

高雄市政府衛生局表示，配合中央規定，延續執行秋冬防疫專案，持續實施出入八大類場所應佩戴口罩，經勸導不聽者，依法開罰；市集、攤販集中場、市場、商圈、大賣場、百貨公司等販售飲食之場域，持續禁止試吃。

大港開唱由高雄流行音樂中心與出日音樂主辦、高雄市文化局及高雄港務分公司協辦。主辦單位日前更換由閃靈樂團與行政院政務委員唐鳳組成的封面照片，宣告閃靈與唐鳳將同台帶來「人類與機器的生存之戰」，吸引上萬網友按讚。

陳其邁 社交距離 口罩 大港開唱

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