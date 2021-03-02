快訊

COVAX沒有進一步消息 莊人祥：不是韓國廠出問題

一表看出各國不同調 我AZ疫苗堅持開放65歲以上接種

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農林漁牧業普查處今揭牌 屏縣府投入900人執行普查

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府今天在縣府舉辦「農林漁牧業普查處」揭牌儀式。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今天在縣府舉辦「農林漁牧業普查處」揭牌儀式。圖／屏東縣政府提供

今年農林漁牧業普查，將於今天起至8月31日間全國同步展開，為此，屏東縣政府今天在縣府辦「農林漁牧業普查處」揭牌儀式。由於普查資料為政府評估施政及規畫農林漁牧業發展的重要依據，因此，縣府預計投入900人下鄉，針對縣內7萬2919家農林漁牧業進行全面性訪查。

縣府指出，農林漁牧業普查每隔5年辦理1次，透過普查可了解農林漁牧業資源分布與使用、生產結構、勞動力特性、資本設備及經營狀況等基本資料，可供政府評估施政及規畫農林漁牧業發展的重要依據。

縣府預計投入900人下鄉，針對縣內7萬2919家農林漁牧業進行全面性訪查。另外，為預防詐騙集團假冒普查員行騙，縣府強調，普查員皆須配帶相關證件，且絕不會要求民眾出示存款帳戶等資料，至於政府所得到的個資也會絕對保密。

縣政府主計處表示，普查員會遵守「普查員不會洩漏個人資料給任何人、普查員不會詢問與普查表無關的資料、普查員不會要您提供帳戶或存摺」，以及「普查員會佩戴普查員證、普查員會遞送致受訪戶（單位）函」的「3不加2會」工作守則。

主計處強調，普查取得的資料只供整體統計分析使用，不會作為課稅的依據，同時為因應現代社會工作型態，調查訪問時間，除了上班時段外，公所普查員也會利用平日晚間及假日訪查。

副縣長吳麗雪說，屏東為農業大縣，普查資料將可供未來政策擬定參考，期勉各級人員務必做好普查工作，才能達到對象不遺漏、問項答填不錯漏、受訪資料不洩漏目標。

屏東縣政府今天在縣府舉辦「農林漁牧業普查處」揭牌儀式。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今天在縣府舉辦「農林漁牧業普查處」揭牌儀式。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 詐騙集團

延伸閱讀

金門玉璽酒成詐騙幌子 男子用女友帳戶行騙她氣炸了

高鐵延伸屏東 六塊厝站周邊將成綜合都會生活圈

男童疑遭生母男友虐待被安置 生父向屏縣府要人

生母與同居人涉虐童 屏縣府緊急安置外婆哭喊「還我孫子」

相關新聞

連假最後一天 高雄上半天空品差午後好轉

228連假最後一天，高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天戶外空氣品質呈現「局部橘色提醒」，大環境風場為東風，西半部無明顯...

鳳梨禁令下的焦點！海生館「鳳梨魚」表情超有戲

大陸3月起對台下鳳梨禁令，在中央和民間搶救鳳梨大作戰之際，有眼尖遊客發現，屏東海生館竟有貌似鳳梨的魚在世界水域館的缸內悠...

民進黨連江縣黨部攜手商場做公益 加碼送社協鳳梨

民進黨連江縣黨部攜手在地企業「承鮮捷購物商場」投入社會公益，今日由黨部主委李問召開「回饋地方，送愛馬祖」記者會，宣布今年...

農林漁牧業普查處今揭牌 屏縣府投入900人執行普查

今年農林漁牧業普查，將於今天起至8月31日間全國同步展開，為此，屏東縣政府今天在縣府辦「農林漁牧業普查處」揭牌儀式。由於...

陳其邁團隊出新招拚路平 想超越韓國瑜政績卻被網友狠酸是「民俗療法」

高雄市政府最近力拚路平，市長陳其邁積極到各區勘查路平成果，要求「高高平」，指原高雄縣市的路都要平，更提出多項加嚴道路挖掘管理新措施，包含道路銑鋪竣工的委外抽驗率要提高10倍；副市長林欽榮更宣布將與共享機車合作，在300輛機車裝設晶片回報路平現況，作為改善參考。這一連串作為，被地方政壇解讀是要破韓國瑜團隊的罩門，工程界則認為開錯藥方，網友更酸有國際通用標準可用，何必嘗試「民俗療法」。

金門縣農會新任理監事出爐 12日將選出「3巨頭」

金門縣農會今日召開改制第十三屆第一次會員代表大會，會中除會務報告外，並選出許玉昭等15位理事、蔡水游等5位監事。金門縣農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。