農林漁牧業普查處今揭牌 屏縣府投入900人執行普查

今年農林漁牧業普查，將於今天起至8月31日間全國同步展開，為此，屏東縣政府今天在縣府辦「農林漁牧業普查處」揭牌儀式。由於普查資料為政府評估施政及規畫農林漁牧業發展的重要依據，因此，縣府預計投入900人下鄉，針對縣內7萬2919家農林漁牧業進行全面性訪查。

縣府指出，農林漁牧業普查每隔5年辦理1次，透過普查可了解農林漁牧業資源分布與使用、生產結構、勞動力特性、資本設備及經營狀況等基本資料，可供政府評估施政及規畫農林漁牧業發展的重要依據。

縣府預計投入900人下鄉，針對縣內7萬2919家農林漁牧業進行全面性訪查。另外，為預防詐騙集團假冒普查員行騙，縣府強調，普查員皆須配帶相關證件，且絕不會要求民眾出示存款帳戶等資料，至於政府所得到的個資也會絕對保密。

縣政府主計處表示，普查員會遵守「普查員不會洩漏個人資料給任何人、普查員不會詢問與普查表無關的資料、普查員不會要您提供帳戶或存摺」，以及「普查員會佩戴普查員證、普查員會遞送致受訪戶（單位）函」的「3不加2會」工作守則。

主計處強調，普查取得的資料只供整體統計分析使用，不會作為課稅的依據，同時為因應現代社會工作型態，調查訪問時間，除了上班時段外，公所普查員也會利用平日晚間及假日訪查。