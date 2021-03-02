金門縣農會新任理監事出爐 12日將選出「3巨頭」

金門縣農會今日召開改制第十三屆第一次會員代表大會，會中除會務報告外，並選出許玉昭等15位理事、蔡水游等5位監事。金門縣農會將於3月12日在農會大樓二樓會議室舉行第十三屆第一次理、監事會議，並將選舉產生新一任農會理事長、常務監事、聘任總幹事，其中，理事長人選，外傳金門縣議員許玉昭的呼聲最高。

金門縣農會會員代表大會第一次會議在今天上午9時許假農會農特產品展售中心召開，由縣農會理事長蔡水游擔任主席主持會議、常務監事陳國強、總幹事黃永堆出席參加，縣府建設處副處長李銘培、農林科長鄭向廷，以及會務幹部等列席。

會中的重頭戲就是進行理監事選舉，44位會員代表以無記名連記投票法進行投票。本次選舉理事有16人登記參選，應選出15人，候補理事1人。另監事選舉有7人登記參選，應選出5名，候補監事2名。

金門縣農會改制第十三屆經過代表投票後，順利選出理監事當選人，理事當選人：林長用、楊誠玉、林長斌、陳國強、李慧艷、許來明、林金鳳、陳鈞民、許昆陣、李錫明、許玉昭、薛成吉、黃克溫、呂水平、林文彬；候補：許維琛。監事當選人：王勇培、黃榮國、陳天成、陳天助、蔡水游等五人。候補：王鈺筑、謝鴻儒。