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屏東監理站將辦3場高齡換照服務 呼籲長者盡早辦理
屏東監理站與轄區衛生所跨機關合作，將於本月分別在里港、麟洛鄉及林邊舉辦3場高齡下鄉換照服務，除呼籲符合資格的高齡駕駛人把握機會多加利用，更提醒屆滿78歲長者須再換照，沒有緩衝期，並且在收到高齡換照通知單時，儘速前往檢測，體檢及認知功能測驗才可領取駕照。
屏東車禍事故族群以青少年與高齡者居多，由於高齡者經常因年紀大，動作緩慢，加上行駛在道路上反應不及，而備受用路人詬病。有鑑於此，屏東監理站為關懷高齡駕駛人用路安全，將與轄區衛生所跨機關合作，將分別在里港鄉、麟洛鄉及林邊鄉辦理，75歲高齡駕駛人體檢、認知功能測驗換照一站式服務。
監理站表示，屆滿78歲長者須再換照，且沒有緩衝期，若收到高齡換照通知單，應盡速前往檢測，必須通過體檢及認知功能測驗，才可領取駕照。另，若長者已不騎車或開車，也可帶身分證申請註銷駕照。
監理站提醒，高齡駕駛人，體檢換照皆需準備身分證、健保卡、駕照、1吋照片4張，體檢費則依各醫療院所規定、認知功能測驗費200元及換照規費100元。
監理站呼籲，符合資格的長者應儘早辦理，相關問題可洽詢屏東監理站（08）7666733轉分機201或203。
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