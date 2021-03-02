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9年未調 金門高粱酒今突宣布漲價平均漲幅10%

中央社 / 金門2日電

國內白酒龍頭金酒公司今天上午宣布，由於大宗酒品價格逾9年未做調整，即日起調高部分酒品售價，漲幅約6%至12%不等，平均漲幅約10%。由於事出突然，地區盤商批貨紛紛表達不滿。

金酒公司新聞稿表示，大宗酒品價格自民國101年2月1日迄今已逾9年未做調整，期間各項原物料與包材成本均大幅成長，加上勞基法「一例一休」實施，導致製造成本不斷攀升，然金酒公司均以「凍漲」方式來貼近消費者，惟為企業永續經營發展，自3月2日起，將適度反應成本調整產品價格。

金酒公司將持續戮力提升品質、增進顧客滿意度，繼續為喜好金門高粱酒的消費者釀製品質純正的好酒！希望廣大消費者持續愛護與品鑑台灣白酒第一品牌，譽為「國酒」的「金門高粱酒」。

今天是228假期結束後的第一天上班日，漲價消息一出，不少一早到金酒公司寧山庫批酒的地區菸酒盤商不滿金酒無預警漲價，也有人認為漲幅過高，「究竟原物料漲多少，這些應該都有數字，可以攤開來看」。

有盤商質疑，金酒這次漲價不是因為銷售問題，而是要為縣府財政解套，卻要消費者一起承擔。也有盤商指出，漲價後的包裝與搭售方式都沒改變，金酒漲價明顯圖利代理商，若代理商手上有大量庫存，反手就是現賺一筆；反觀金酒先前對地區的盤商配售量都是緊縮，大家都把庫存賣完，竟然遇到漲價。

漲價 金門

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