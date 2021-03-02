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鳳梨禁令下的焦點！海生館「鳳梨魚」表情超有戲

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東海生館世界水域館展示的日本松毬魚，因貌似鳳梨，意外成了受關注的焦點。圖／館方提供
屏東海生館世界水域館展示的日本松毬魚，因貌似鳳梨，意外成了受關注的焦點。圖／館方提供

大陸3月起對台下鳳梨禁令，在中央和民間搶救鳳梨大作戰之際，有眼尖遊客發現，屏東海生館竟有貌似鳳梨的魚在世界水域館的缸內悠游；館方說，牠是館內展示的深海魚種日本松毬魚，這幾天因鳳梨成為國內最熱門的議題，意外成了受關注的焦點。

海生館經營團隊海景公司企劃部經理毛智瑋說，日本松毬魚分佈於印度至西太平洋，棲息環境多為礁區，在台灣分布於西部、南部、北部、東北部、澎湖海域，外型體高而側扁呈卵圓形，頭大圓鈍，無鱗，體色呈橘黃色至黃色，各個鱗片具黑緣；頭及兩頜具有黑色條紋看似熟黃鳳梨的外觀，因此俗名又稱為「鳳梨魚」，外觀特異吸睛，這幾天因大陸對台下鳳梨禁令，意外吸引大批遊客駐足停留觀看。

他說，鳳梨魚棲息在岩石洞穴及其周邊水域，常成群游動，成魚的棲息環境較廣，約在20至200公尺之間，主要以較深的海域為主，而幼魚則偶而會出現於岸邊淺海，食性以浮游動物為食，也會捕食小型甲殼類，在館內則會餵食蝦類、小魚塊等餌料供。

他說，日本松毬魚最特別之處是下頜前端有圓形發光器，能在黑暗中發亮，最大體長可達14至17公分，會隨著成長而從淺海逐漸移到深海棲息，因天性較為膽小，常躲藏在礁穴或附近水域，因食用經濟價值低，漁民捕獲也多會放回海中，牠的發光模式為共生發光，就是宿主魚與發光菌的共生，發光器官提供給發光菌良好的營養來源，也提供安全的庇護場所，相對的發光菌可以產生光源可以讓宿主魚覓食、逃脫等互利共生的特性。

屏東海生館世界水域館展示的日本松毬魚，因貌似鳳梨，意外成了受關注的焦點。圖／館方提供
屏東海生館世界水域館展示的日本松毬魚，因貌似鳳梨，意外成了受關注的焦點。圖／館方提供

鳳梨 日本 器官

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