金門卓越青年工作總會長交接 王建順交棒李鐘靈

中國國民黨金門縣黨部日前舉行金門縣卓越青年工作總會總會長交接典禮，由原任總會長王建順交棒給新任李鐘靈總會長，全國卓越青工總會長也是現任立法委員的李德維也誇海親自頒證。此次由向來熱心公益、扎根地方的金門年輕企業家李鐘靈接棒，各界都給予高度的期許，李鐘靈表示，未來會積極協助弱勢，服務金門鄉親。

這項交接典禮於日前舉行，包括金門縣長楊鎮浯、縣黨部主委石兆瑉、社會處處長董燊、金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊、民眾服務社理事長黃聿標等貴賓都到場見證並給予祝福勉勵。活動由全國總會長李德維擔任監交人，李德維勉勵兩位總會長要持續發揚卓青精神，全國總會永遠會是金門的靠山。交接儀式另由石兆琘主委頒發辛文盛聘任執行長證書。

卓越青工為國民黨青壯年組成，任期一年，得連選連任一次，過去多關注地方事務、關懷弱勢，第三、第四屆由王大夫一條根負責人王建順掌舵，對於各項事務、公益不遺餘力。此次經由選舉由同樣熱心公益、扎根地方的李鐘靈出線接棒。

石兆瑉也感謝王建順過去為黨、為社會的付出，肯定新任的李鐘靈是一時之選。他說，在金門國民黨是執政黨，黨籍的縣長與立委表現有目共睹，期待他們繼續在各自位置上繼續為金門服務、造福鄉親，當然這條路需要新舊任總會長共同前行，一起攜手監督政府，只有確保兩岸和平金門才有發展,國民黨的路線即是金門的路線！