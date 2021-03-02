會游泳的鳳梨 日本松毬魚成屏東海生館最新寵兒

中國3月起停止進口台灣鳳梨，台灣各地買鳳梨挺農民，鳳梨成為最近最夯的水果，也讓屏東國立海洋生物博物館中長得像鳳梨的日本松毬魚一夕之間成為吸引遊客目光的寵兒。

近期有眼尖的遊客發現，有貌似鳳梨的魚在深海水域的展示缸內悠游，海生館表示，這是深海魚種日本松毬魚。

海生館表示，日本松毬魚分佈在印度洋至西太平洋，棲息環境多為礁區，在台灣分布於西部、南部、北部、東北部、澎湖海域，外型體高而側扁呈卵圓形，頭大圓鈍，體色呈橘黃色至黃色，各個鱗片具黑緣，頭及兩頜具有黑色條紋看似熟黃鳳梨的外觀，因此俗名又稱為「鳳梨魚」。

海生館指出，「鳳梨魚」較為特別的地方為下頜前端有圓形發光器，能在黑暗中發亮，牠的發光模式是與發光菌共生，發光器提供營養給發光菌，發光菌可以產生光源讓宿主魚覓食、逃脫等，彼此互利共生。

「鳳梨魚」最大體長可達14至17公分左右，隨著成長而從淺海逐漸移到深海棲息，天性較為膽小，常常躲藏在礁穴或附近水域，因沒有食用價值，漁民如不小心捕獲，也大多會放回海中。

海生館表示，「鳳梨魚」常常成群游動，成魚主要以較深的海域為主，幼魚則偶而會出現在岸邊淺海，食性部份以浮游動物為食，也會捕食小型甲殼類，在館內則會餵食蝦類、小魚塊等餌料。

在海生館的深海水域館內，除了「鳳梨魚」會發光外，也有另外一種會發光的魚類–燈眼魚展示，讓大家可以親見這些平常難以看見的特殊魚種，瞭解深海魚種保護自已及生存的生態習性。