黨部助農議長認購百箱 青農教切鳳梨完美口感

大陸禁止台灣鳳梨進口，果農產銷壓力升高，國民黨高雄市黨部辦小農市集，主打「鳳梨周」，黨公職今天同台促銷鳳梨，議長曾麗燕率先認購100箱，她說，國人多買鳳梨助農是當前應急之計，兩岸要開啟對話建立互信，才是根本。

國民黨高雄市黨部主委李哲華說，高雄是全台第4大產區，面積約1500公頃，主要集中大樹、大寮及內門，高屏地區鳳梨進入產季，但大陸通路突然斷了，國民黨會和果農站在一起，透過小農市集、大宗認購、電商平台等方式協助推廣銷售，已獲得不少回響。

國民黨議員林義迪說，今年鳳梨產銷考驗還不算大，許多果農已擴大種植，若大陸市場無法重啟，明年的產銷挑戰會更大，農民心中都有隱隱的不安。國民黨議員李亞築說，農民多少會擔心接下來是否還有其他水果會被禁。

議長曾麗燕、副議長陸淑美及多位國民黨議員都到場，同台促銷鳳梨，曾麗燕也登高一呼，表示要認購100箱，每箱10公斤，也希望各界一起來助農。

43歲青農林慶揮是10年前回到高雄田寮種鳳梨，4公頃面積都是有機栽培，除種出高品質鳳梨，也加工做鳳梨果乾、蔭鳳梨等產品。林清揮喜歡和消費者直接面對面互動、誠實溝通，他建議，切鳳梨要用條狀切法，這樣才可以從頭吃到尾。

俗語說「鳳梨頭西瓜尾」，林慶揮說，鳳梨底部甜度最高，直條狀切法才能嘗到「有酸有甜」滋味，更具口感。林慶揮說，有機栽培鳳梨使用有機肥料，果實成熟較慢，特性是口感較扎實、甜而不膩，糖度頂多8分，不會死甜。

林慶揮說，回鄉務農出發點是想多陪伴家人，他接手那年，剛好遇到食安風暴，他毅然走上有機這條路，有去上課學習，也向前輩請益，爸媽從反對到支持。

產銷要做到一條龍，要克服不少挑戰，林慶揮表示，他除了有些死忠的宅配戶外，也和電商平台合作。林慶揮的鳳梨之前也銷售上海、香港，他說，今年確定無法銷往上海，但香港通路應該還能延續。

「異業合作是必要的！」林慶揮和擅長果乾的朋友合作，生產果乾產品，除原味，還有市面上少見的辣味，接下來還有綜合水果茶包等產品。