高雄中博拆橋起第一個上班日 車流大致順暢

高雄中博高架橋拆除工程第4天，今天是拆除後首個上班日，市府指交通疏導規畫奏效，車流尚稱順暢，主要替代道路分擔3成車流，捷運運量也增約3成。目前中博橋拆除工程進度已超前達40.1%。

高市府表示，中博高架橋拆除工程目前工程進度超前已達40.1%。今天是工程進行後第一個上班日，副市長林欽榮一早至應變中心視察聽取簡報，並與交通局、警察局至周邊路口勘查交通疏導狀況。經觀察替代道路雖車多但仍算順暢。

交通局表示，根據交通局智慧運輸中心的觀測資料顯示，主要替代道路的自由及復興路、中華路，車流量約增加了2000輛，分擔了中博橋3成以上的移轉車流。各替代道路行車時間仍能維持與拆橋前相當的行車時間，顯見市府交通疏導計畫奏效。另捷運高雄車站的運量也較拆橋前的運量約成長3成。

鐵道局表示，中博高架橋拆除作業2月28日已完成橋面版破碎作業，目前進行上部鋼梁切除作業。3月1日上午因鋼樑吊離進度未如預期，現場工務局與鐵道局研商檢討後，決定變更切割斷點，加速切割吊離鋼梁；並協調市府工務局同意延長24小時施工，加速鋼梁吊離工地，以騰出更大施工空間，安排工項進場。

林欽榮表示，配合拆橋工程市府成立24小時運作的應變中心，每日開會檢討工程進度與調整各交通節點的疏導措施，確保工程進度，也保持替代道路車流運行順暢，盼如期在3月8日早上6點凖時通車。

另交通局也增加調度YouBike車輛，方便高雄車站附近雄中學生騎乘。交通局也提醒用路人，提前行駛替代道路，東西向改走大順、同盟、十全、中正；南北向改走民族、中華、自立、自由、復興或搭乘捷運紅線，並提早出門。

轉乘捷運、台鐵、公車與國道客運旅客，市府闢駛每6分鐘一班免費接駁車往返高雄車站七賢路公車及國道客運臨時停靠站。

市長陳其邁今上午在市政會議後表示，中博橋附近整體的交通流量雖然在其他的替代道路較大，但是基本上還算是順暢，除了在十全路跟自由路口有短暫壅塞，但經過交通局立刻調整秒數後，整體交通狀況還在可接受範圍，感謝市民的大力配合。也希望下午下班高峰期能再超前布署，盡速就位，交通智控中心也會全程掌握狀況做機動性調整。

警察局長黃明昭說，因應中博橋拆除，連假3天共派近兩千人次警力跟義交提前在幾個路口重要路口指揮。之後幾天會持續強化疏導外，也會進行稽查、取締和拖吊等，以免造成壅塞。