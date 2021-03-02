高雄7家農會今選理監事 蕭漢俊：第一次這麼平靜

高雄市7家基層農會今天召開會員代表大會，會中選舉理監事人選決定經營團隊。今天上午，杉林農會選舉9名理事、3名監事，過程平和沒有競爭。高雄市農會理事長蕭漢俊說，第一次看見農會選舉這麼平靜，這是很好的事情。

農會選舉4年一次，繼2月21日會員代表選舉後，大社、大樹、彌陀、湖內、茄萣、杉林、內門等地農會今早召開會員大會，會中投票選出理監事人選，各農會均是9名理事、3名監事。上午9點半，杉林區農會41名農會會員代表齊聚農會選舉第19屆理監事及上級農會代表，相較4年前兩派人馬競爭激烈，此次改選過程平和。

高雄市農會理事長蕭漢俊以上級農會代表身分出席，他表示，他在農會工作40幾年，第一次看農會選舉這麼平靜，這是很好的事情，地方和諧、農會才會進步，地方才會發展，若常戰來戰去，會愈戰愈落後。