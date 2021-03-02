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屏警科技取締違停 8日上路

中央社 / 屏東縣2日電

屏東縣警察局今天宣布，8日起將針對屏東市區6處違規停車熱點，進行科技執法取締違規停車，這6處地點都設置違停偵測系統，違停3分鐘將自動拍照錄影舉發開罰。

屏東警分局表示，6處熱點取締路段為屏東市復興路（逢甲路與永福路之間路段雙向）、民生路（第一銀行前路段）、廣東路（814超市前路段）及屏東車站前道路（出、入口雙向），警方都設置了「科技執法 違規取締」的告示牌。

警方表示，新科技設備8日執法，開始蒐證開罰，將透過車牌辨識系統，自動判別違規停車的車籍資料，停車超過3分鐘，自動蒐證錄影拍照，車籍資料會匯入科技執法平台，經警方認證有違規事實，就送件舉發。

警方表示，依規定，汽機車違停可罰新台幣600元至1200元，希望藉由科技執法，培養民眾守法好習慣，減少交通事故發生。

屏東縣 違停 警察

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