屏東潮州綠色隧道大改造 未來不用擔心樹倒壓斷電線桿

屏東潮州綠色隧道曾因颱風樹木傾倒壓斷電線桿，導致鄰近區域停電近一個月，但卻常因防颱修剪樹枝長短引起爭論，有鑑於此，潮州鎮公所啟動的「綠色隧道電桿移除及供電系統地下化工程」，於本月開始施工，預計清明節前完工。鎮公所表示，未來不僅綠色隧道內突兀的電線桿將消失，風災造成樹木傾倒影響供電的事情將不會再發生。

鎮公所指出，潮州綠色隧道，由498棵小葉欖仁林蔭形成，總長約1.2公里，為潮州鎮知名景點。每逢颱風皆須擔心，淺根性的小葉欖仁樹，因枝葉未修剪頭重腳輕，在樹木交織的還有35根電線杆，為鄰近區域的重要供電系統。

潮州綠色隧道2016年曾因尼伯特颱風來襲，導致傾倒樹木壓斷周邊電線桿，造成泗林里區域部分住戶中斷供電將近一個月，因此，每到颱風季來臨時，就必須修剪綠色隧道的樹枝。

在2017至2018年間，為防颱造成樹木傾倒，鎮公所會提前修剪樹枝，然而樹枝修剪的長短，經常引起爭論。有住戶認為，為了防颱樹枝能短則短；反對的人則認為，樹枝若無遮蔽效果，就不是綠色隧道。

為解決附近區民的擔憂，鎮公所自2019年啟動的「綠色隧道電桿移除及供電系統地下化工程」，台電因經費的緣故，延至今年2月24日開始著手施工，目前正在鋪設地下管路工程，大約耗費40多天的時間，後續電線鋪設，預計清明節，或今年颱風季以前完工。