快訊

高雄街頭槍戰！綁匪車停陳水扁家樓下 拒捕撞警遭擊斃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東潮州綠色隧道大改造 未來不用擔心樹倒壓斷電線桿

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
潮州鎮公所啟動「綠色隧道電桿移除及供電系統地下化工程」，今年2月24日開始著手施工，目前正在鋪設地下管路工程，大約耗費40多天的時間，後續電線鋪設，預計清明節，或今年颱風季以前完工。圖／潮州鎮公所提供
潮州鎮公所啟動「綠色隧道電桿移除及供電系統地下化工程」，今年2月24日開始著手施工，目前正在鋪設地下管路工程，大約耗費40多天的時間，後續電線鋪設，預計清明節，或今年颱風季以前完工。圖／潮州鎮公所提供

屏東潮州綠色隧道曾因颱風樹木傾倒壓斷電線桿，導致鄰近區域停電近一個月，但卻常因防颱修剪樹枝長短引起爭論，有鑑於此，潮州鎮公所啟動的「綠色隧道電桿移除及供電系統地下化工程」，於本月開始施工，預計清明節前完工。鎮公所表示，未來不僅綠色隧道內突兀的電線桿將消失，風災造成樹木傾倒影響供電的事情將不會再發生。

鎮公所指出，潮州綠色隧道，由498棵小葉欖仁林蔭形成，總長約1.2公里，為潮州鎮知名景點。每逢颱風皆須擔心，淺根性的小葉欖仁樹，因枝葉未修剪頭重腳輕，在樹木交織的還有35根電線杆，為鄰近區域的重要供電系統。

潮州綠色隧道2016年曾因尼伯特颱風來襲，導致傾倒樹木壓斷周邊電線桿，造成泗林里區域部分住戶中斷供電將近一個月，因此，每到颱風季來臨時，就必須修剪綠色隧道的樹枝。

在2017至2018年間，為防颱造成樹木傾倒，鎮公所會提前修剪樹枝，然而樹枝修剪的長短，經常引起爭論。有住戶認為，為了防颱樹枝能短則短；反對的人則認為，樹枝若無遮蔽效果，就不是綠色隧道。

為解決附近區民的擔憂，鎮公所自2019年啟動的「綠色隧道電桿移除及供電系統地下化工程」，台電因經費的緣故，延至今年2月24日開始著手施工，目前正在鋪設地下管路工程，大約耗費40多天的時間，後續電線鋪設，預計清明節，或今年颱風季以前完工。

鎮公所表示，工程完工後，除了在綠色隧道內突兀的電線桿將消失，附近居民也無須擔心，颱風造成樹木傾倒影響供電系統的事情再發生。此外，鎮公所也呼籲，因為施工期間部分路段封閉，汽機車須暫時改道，也需多留意該路段的路況。

潮州鎮公所啟動「綠色隧道電桿移除及供電系統地下化工程」，今年2月24日開始著手施工，目前正在鋪設地下管路工程，大約耗費40多天的時間，後續電線鋪設，預計清明節，或今年颱風季以前完工。圖／潮州鎮公所提供
潮州鎮公所啟動「綠色隧道電桿移除及供電系統地下化工程」，今年2月24日開始著手施工，目前正在鋪設地下管路工程，大約耗費40多天的時間，後續電線鋪設，預計清明節，或今年颱風季以前完工。圖／潮州鎮公所提供
潮州鎮公所啟動「綠色隧道電桿移除及供電系統地下化工程」，今年2月24日開始著手施工，目前正在鋪設地下管路工程，大約耗費40多天的時間，後續電線鋪設，預計清明節，或今年颱風季以前完工。圖／潮州鎮公所提供
潮州鎮公所啟動「綠色隧道電桿移除及供電系統地下化工程」，今年2月24日開始著手施工，目前正在鋪設地下管路工程，大約耗費40多天的時間，後續電線鋪設，預計清明節，或今年颱風季以前完工。圖／潮州鎮公所提供

綠色隧道 尼伯特颱風 清明節

延伸閱讀

屏東吹起黃金風暴！超亮眼「黃花風鈴木」景點曝光，把握時機追花去

鳳梨產業受衝擊 潘孟安：屏東水果具競爭力全球布局

屏東／選用屏東牧場羊乳 茶芝飲萬巒店 自製手作珍珠擦亮招牌

怪漢爬電線桿做仰臥起坐 致逾萬戶居民停電2小時

相關新聞

連假最後一天 高雄上半天空品差午後好轉

228連假最後一天，高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天戶外空氣品質呈現「局部橘色提醒」，大環境風場為東風，西半部無明顯...

小琉球鄉民最掛心盛會 迎王平安祭10月8日展開

今年是屏東東港、小琉球地區每3年一次迎王平安祭的大科年，繼東港東隆宮去年11月上香稟告溫府千歲降杯指示，訂明年10月24...

高雄7家農會今選理監事 蕭漢俊：第一次這麼平靜

高雄市7家基層農會今天召開會員代表大會，會中選舉理監事人選決定經營團隊。今天上午，杉林農會選舉9名理事、3名監事，過程平...

屏東潮州綠色隧道大改造 未來不用擔心樹倒壓斷電線桿

屏東潮州綠色隧道曾因颱風樹木傾倒壓斷電線桿，導致鄰近區域停電近一個月，但卻常因防颱修剪樹枝長短引起爭論，有鑑於此，潮州鎮...

逆轉！蓮霧如期銷陸 香港增訂單

台灣鳳梨停止銷往大陸，高雄六龜農會蓮霧也遭大陸貿易商「棄單」觀望，昨局勢逆轉，其他貿易商主動承接訂單，原本說要觀望的貿易...

里港生育津貼 首發第5胎15萬補助

屏東人口外流嚴重，各鄉鎮市祭出社福措施留人、催生，三地門鄉結婚補助今年初上路，設籍1年即可申請最高2萬，已經發出12萬，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。