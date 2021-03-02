小琉球鄉民最掛心盛會 迎王平安祭10月8日展開

今年是屏東東港、小琉球地區每3年一次迎王平安祭的大科年，繼東港東隆宮去年11月上香稟告溫府千歲降杯指示，訂明年10月24日起展開8天7夜的迎王祭，小琉球三隆宮昨天經擲筊請示，確定10月8日恭請王駕「請水」、遶境，至14日恭送王駕「燒王船」；廟方表示，這不僅是兩地居民的大日子，更是民俗文化盛會，民眾可安排深度旅遊，親身體會難得的民俗文化盛事和居民熱情。

迎王平安祭典在台灣的王爺信仰與祭典文化中，占有重要地位，2010年獲行政院文化部核定為「國家級重要民俗文化資產」；8天7夜的迎王祭，在地居民為了迎接代天巡狩千歲爺的駕臨，幾乎總動員，祭祀科儀完全遵照古禮，當地處處可見喧囂熱鬧的繞境神轎與陣頭、虔誠膜拜的信徒，精雕細琢、彩繪華麗的王船更引人注目，最後一天送王的「燒王船」，更是活動的高潮。

三隆宮位於小琉球本福村南端，供奉池府、吳府、朱府三姓王爺，清朝乾隆初年，福建省城陳明山攜帶供奉的三千歲王爺，乘小船抵達小琉球，搭建草廟，島上居民到此求神問卜都很靈驗，香火鼎盛，直到現在，漁民出海捕魚前也都會到此祈求賜福；廟方表示，迎王平安祭典對琉球人是個極為重要的祭典，不管移居到哪或是在外多久，都會懷著虔誠感恩的心，回到小琉球參與盛典或當志工。