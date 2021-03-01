高市長照機構遴選未合格業者控被坑殺 衛生局：可申覆

高雄市衛生局今年進行特約長照機構遴選，有43家未合格，業者不滿指遭設局遴選坑殺、被迫關門。衛生局表示，遴選是為照服品質把關，未達70分者不合格，業者可以提出申覆，改善後可參加4月底評鑑及5月的二次遴選。

高雄市衛生局今年首次進行特約長照機構遴選，207家參加遴選，164家通過，未達70分未通過有43家。照服機構投訴，指衛生局長照管理中心涉違反行政法規，利用自設遴選制度逼迫40幾家長照機構關門，且遴選制度並不能用來淘汰已成立合法簽約長照機構，違反長照法監督管理辦法。在行政法規、管理辦法及雙方簽立合約中並沒有遴選淘汰制度，造成有些居服員面臨失業，被照顧個案面臨重新適應問題。

衛生局照管中心表示，去年已辦遴選說明會，向業者說明遴選準則，目的在保障照管服務品質，沒有通過遴選的長照機構，仍是合法立案機構，是自費市場，須將收費標準送局備查。

「沒有什麼設局坑殺！」衛生局表示，遴選委員是由專家學者組成，業者遴選不及格的主要原因，包括評鑑不及格，經輔導後，於遴選時仍不及格。另有經費申報浮報而被行政處分，或有人力不足、管理有明顯缺失、無人員訓練而違反規定、負責人未出席遴選報告等。

衛生局表示，未通過遴選的業者可以進行申覆，申覆未過者，4月1日起停止服務，被停止服務者，可在改善後，參加4月底至5月初開始的評鑑，評鑑合格者，可參加預計在5月底舉辦的二次遴選。停止服務單位的長照使用者，會即時轉至其他單位，而其照服員會協助轉至其他單位。