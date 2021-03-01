搶救生育率里港首發第5胎15萬 三地門鄉發結婚補助

屏東人口外流嚴重，各鄉鎮祭出社福措施留人、催生。三地門鄉結婚補助今年初上路，設籍1年即可申請2萬結婚津貼，已發出12萬，受惠鄉民說，要這筆錢買電視、沙發。潮州鎮去年開始發生育津貼，每胎獎1萬，潮州2019年新生兒206人，2020年281人，略有增加。里港生育津貼全縣最高，第5胎給15萬，重賞之下必有勇婦，日前發出第一筆15萬元生育津貼。

屏東縣有81萬餘人，里港鄉公所從2012年實施生育補助，里港鄉長徐國銘說，里港鄉因買賣河川砂石賺取豐沛收入，將收入做社會福利回饋鄉親。里港鄉婦女生育補助第一胎3萬元，第二胎6萬元，第三胎9萬元，第四胎12萬元，第五胎15萬元，以往大都發到第三胎居多，每年編列預算1200萬到1300萬元。除了生育補助外，里港鄉就讀營養午餐、學雜費由鄉公所買單。

徐國銘，上周發放鄉內首件生5胎的生育補助15萬元，是住在鐵店村的媳婦，依規定發到第5胎，前面4胎的戶籍都要留在里港才可以發放。

屏東縣潮州鎮去年首度實施生育補助，一胎1萬元，潮州鎮公所主秘王建元說，潮州鎮2019年的新生兒人口數創下近年新低僅206人，去年實施生育補助後，新生兒人口281人，成功留住人口，

王建元分析，實施生育補助希望年輕人結婚生子把戶籍留在潮州，戶數增加700多戶，人口數維持5萬多人，他觀察，每年統計往生約有400多人，新生兒約200多人，一年就減少兩百人，若10年會減少兩千人；除了生育補助外，王建元認為，應務實強化公共建設，道路設施完善。提升經濟產能部分，公所、縣府與中央應通力合作。

原鄉三地門鄉是縣內原鄉首個發放結婚補助的鄉鎮，三地門鄉長車牧勒薩以．拉勒格安說，希望減輕青年人經濟負擔，也是公所的一份心意，若夫妻雙方都設籍滿1年以上，就有2萬元，目前已發8對，共12萬元。領到結婚補助新人說，將這筆錢用來汰換家具。三地門鄉也有發育兒補助，第一胎1萬、第二胎2萬、第三胎3萬元。