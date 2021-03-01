中國大陸暫停鳳梨進口 高雄藍綠齊辦活動挺農民

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
中國大陸宣布暫停進口鳳梨，國民黨高雄市黨部推出「鳳梨周」活動，將黨部1樓空間提供給高雄鳳梨果農展售，國民黨LINE官方帳號裡的電子商城也有小農專區可購買。圖／國民黨高雄市黨部提供
中國大陸宣布暫停進口鳳梨，國民黨高雄市黨部推出「鳳梨周」活動，將黨部1樓空間提供給高雄鳳梨果農展售，國民黨LINE官方帳號裡的電子商城也有小農專區可購買。圖／國民黨高雄市黨部提供

中國大陸宣布暫停進口鳳梨，國民黨高雄市黨部推出「鳳梨周」活動，將黨部1樓空間提供給高雄鳳梨果農展售，讓民眾能直接跟鳳梨果農購買，助鳳梨農一臂之力；另也可透過國民黨LINE官方帳號裡的電子商城小農專區購買。民進黨高雄市黨部今也宣布採購5000斤鳳梨，用實際行動力挺農民。

國民黨高雄市黨部1樓空間不定期舉辦小農市集，原定3月2日在高雄市黨部一樓舉辦小農市集展售活動，邀田寮區與阿蓮區的青農前來展售。

但中國大陸26日宣布暫停進口鳳梨，國民黨高雄市黨部今表示，目前正值鳳梨採收期，鳳梨果農面臨困境，市黨部主委李哲華提出「鳳梨周」構想，除小農市集外，將於3月2日至3月5日在市黨部一樓空間，提供給高雄鳳梨果農展售。

國民黨高雄市黨部表示，3月2日至3月5日力邀高雄鳳梨農前來擺攤，像前總統馬英九長期關心的「大樹鳳梨伯」、「高雄大樹陳家班合作社」、「內門小農」等鳳梨果農，讓更多民眾能直接跟鳳梨果農購買，推銷高雄高品質鳳梨，助鳳梨農一臂之力。

此外，除了在黨部1樓可直接實體採購，也能透過國民黨的LINE官方帳號「@KMTONLINE」裡的電子商城小農專區購買，不管身處何處，都可以直接用網路跟鳳梨果農下訂單。

另民進黨高雄市黨部今下午也將舉辦「台灣人挺台灣農民」記者會，宣布將拋磚引玉採購5000斤鳳梨，用實際行動力挺農民，也呼籲各界一起支持台灣鳳梨。現場邀請大樹鳳梨伯，及捐贈對象家扶中心小朋友參加。

鳳梨

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