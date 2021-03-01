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屏東蓮霧蜜棗評鑑出爐 蓮霧常勝軍、蜜棗神農獎農奪冠

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府日前辦屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑，今天在熱帶農業博覽會揭曉成績，縣長潘孟安（右一）頒獎，蓮霧評鑑獲得冠軍是佳冬鄉羅佳銘，他是比賽常勝軍。記者劉星君／攝影
屏東縣政府日前辦屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑，今天在熱帶農業博覽會揭曉成績，縣長潘孟安（右一）頒獎，蓮霧評鑑獲得冠軍是佳冬鄉羅佳銘，他是比賽常勝軍。記者劉星君／攝影

選出屏東縣當季優質蓮霧與蜜棗，屏東縣政府日前辦屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑，今天在熱帶農業博覽會揭曉成績，蓮霧評鑑獲得冠軍是佳冬鄉羅佳銘，羅是比賽常勝軍；蜜棗評鑑獲得冠軍是曾獲神農獎的高樹果農潘志民。

羅佳銘說，今年受超級寒流影響，蓮霧種植管理嚴峻，他採用家傳的密技逆水栽種法，有助果樹挺過寒害，避免落果、凍傷。

蓮霧獲亞軍的是來自東港的黃國霖，他也獲得今年高雄農改場舉辦2021蓮霧及棗優質管理果園評鑑，拿下蓮霧評鑑冠軍，他返鄉8年，接手父親蓮霧園，拓展網路市場。黃國霖說，國內對蓮霧需求量多，蓮霧在國內價格不錯，且蓮霧種植面積逐年減少，採收費工，不易照顧，他種植蓮霧面積2甲，採草生栽培，產銷履歷認證，網路宅配客群穩定。

拿下蜜棗冠軍是高樹鄉、曾獲神農獎的潘志民，他說，比賽第一次獲得冠軍，他參加比賽品種是高雄11號珍蜜，該品種以前較少參與比賽。

潘志民說，蜜棗栽種關鍵還是要用心，土壤管理也重要，珍蜜的特色是皮薄多汁，俗稱爆漿蜜棗，熟度高會有黑糖味，熟度適中吃起來有甘蔗感覺，珍蜜是晚熟品種，蜜棗可以吃到4月初。

110年屏東縣蓮霧蜜棗評鑑名次：

蓮霧組：冠軍羅佳銘（佳冬鄉農會）、亞軍黃國霖（東港鎮農會）、季軍陳宗德（枋寮地區農會）、優勝楊明壇（佳冬鄉農會）、楊坤銘（枋寮地區農會）

蜜棗組：冠軍潘志民（高樹鄉農會）、亞軍張榮裕（高樹鄉農會）、季軍陳麗蘭（九如鄉農會）、優勝曾莘淳（高樹鄉農會）、張忠政（高樹鄉農會）

蜜棗評鑑冠軍得主是曾獲神農獎的高樹潘志民（左）。記者劉星君／攝影
蜜棗評鑑冠軍得主是曾獲神農獎的高樹潘志民（左）。記者劉星君／攝影
屏東縣政府辦屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑，今天在熱帶農業博覽會頒獎表揚得獎者。記者劉星君／攝影
屏東縣政府辦屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑，今天在熱帶農業博覽會頒獎表揚得獎者。記者劉星君／攝影

農會 屏東縣政府 東港

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