迎接上班日 高雄中博橋交管措施提前上路

高雄中博高架橋拆除工程，將迎來明天首個上班日，高雄市交通局說，228連假車多，相關管制措施已提前比照上班日實施，如管制左轉、延長綠燈秒數、設置300面導引牌面等，替代道路擁塞情形也逐漸減少，平均時速有逾30公里以上。

中博高架橋曾是高雄南北交通要道，鐵道局在228連假的第一天2月27日起拆，工期預計9天。明天將是拆除後的首個上班日，交通管制將成挑戰。

交通局表示，228連假期間，已提前比照上班日實施相關交通管制，如各重要節點路口設置超過300面以上交通導引牌面，警方於各重要路口布設72個崗位。

此外，增加交通管制措施包括北往南向的自由、十全路口禁止左轉十全路，以增加路口紓解效率。各路口號誌周期及秒數也進行調整，如離峰時刻150秒、尖峰時刻180秒，延長綠燈時間；並於部分路口管制禁止左轉或設左轉專用道疏導。

拆橋首日因仍有部分民眾不清楚管制，行車接近管制區才發現管制而轉向，一度導致熱河街、重慶街、松江街等路段出現壅塞，市府將管制範圍提前至前一路口，擁塞情形減少，各替代道路平均時速在30公里以上，行車大致順暢。

市府規畫替代道路，東西向改走大順、同盟、十全、中正路，南北向改走民族、中華路或搭乘捷運紅線；搭乘台鐵及捷運旅客，可多利用台鐵三塊厝站、民族站，捷運美麗島站或後驛站轉乘。