鳳梨產業受衝擊 潘孟安：屏東水果具競爭力全球布局

選出屏東縣當季最優質蓮霧與蜜棗，屏東縣府在2月26日舉行110年屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑，今天在熱帶農業博覽會主舞台揭曉。潘孟安說，屏東蓮霧外銷占兩成，努力突破外銷，兩年前試水溫外銷加拿大，今年倍增四倍，香港也有兩倍，蓮霧、蜜棗都極具競爭力。

蓮霧、蜜棗是屏東重要冬令水果，每年冬季12月起，各產區陸續採收。潘孟安說，屏東縣是蓮霧盛產最大基地，占全國產量面積7成，高達3500公頃，蜜棗有1877公頃，現在是屏東蜜棗與蓮霧盛產期，會到5月。

會不會擔心屏東水果外銷大陸受到影響？潘孟安說，屏東蓮霧外銷占兩成，努力突破外銷量，兩年前在加拿大試水溫，今年倍增4倍，代表屏東蓮霧有競爭力，去年受疫情影響，外銷數量無法級數攀升，但屏東的果品競爭力強，倍數成長，香港也有兩倍，蓮霧，蜜棗極具競爭力，今年拓展更多外銷市場，蓮霧希望能突破二成五。

潘孟安說，鳳梨屏東縣的產量1年12到14萬公噸，外銷占4萬多公噸，量雖多，但內銷供需市場會盡量取得平衡，日本之外也取得澳洲訂單，也是新的突破，「全球布局農業戰略是農民永續經營不二法門」。

會不會擔心下個影響是芒果？潘孟安說，芒果外銷量多，提早因應，3、4月有第一批芒果，以內需市場為主，芒果主要是銷日本、韓國、港澳、新加坡，大陸部分訂單還在洽談中。