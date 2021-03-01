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連假尾聲！屏東昨天近3萬輛車北返 預估下午車潮再現
連假進入尾聲，昨天下午2時許出現北返車潮，台1線與台17線每小時車流皆在2000輛以上，傍晚6時許，則達到最高車流2682輛直到晚上9時許才緩解；南下車流仍有2萬3千多輛。目前南北車流持平，各路段、景區大致順暢，屏東警方也持續注意交通狀況。
警方統計，昨天下午2時許出現北返車潮，台1線與台17線每小時車流皆在2000輛以上，傍晚6時許，則達到最高車流2682輛直到晚上9時許才緩解，總北返車流近3萬輛。
儘管昨天已出現提早北返的車潮，但仍有2萬3千多輛南下車流，警方預估，今天下午可能再度出現北返車潮，實施調撥車道的機率大，因此警方持續嚴正以待，因應今天的收假車潮。
屏東警方表示，目前台1線南北車流持平，平均時速約70公里，各路段、景區大致順暢，會持續注意交通狀況。
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