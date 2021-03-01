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連假結束高雄輕軌今起恢復收費 電子票證享10元優惠價

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄輕軌228連假人潮明顯增多。圖／高雄捷運公司提供
高雄輕軌228連假人潮明顯增多。圖／高雄捷運公司提供

高雄捷運、輕軌今年228連假運量大幅增長，2月27、28兩日，捷運運量均破17萬人次、輕軌運量最高3萬多人次，遠高於去年運量。不過昨天是輕軌試營運免費搭乘最後一天，今天3月1日起輕軌恢復收費，搭乘人數也有所減少。

高捷公司統計，2月27日高雄捷運運量為17萬6050人次、輕軌運量為2萬8713人次；去年連假第一天是2月28日周五，當日捷運12萬9666人次、輕軌運量7199人次。

2月28日捷運運量為17萬5704人次、輕軌運量為3萬7964人次。去年同為連假第二天2月29(周六)捷運運量為12萬1090人次、輕軌運量為8438人次。

高雄捷運、輕軌今年228連假運量大幅增長，捷運前3名為左營車站、巨蛋站、高雄車站，輕軌則以駁二附近C11、C12、C13人潮最為明顯。

高捷公司分析，去年2月疫情爆發不久，民眾對搭乘大眾運輸較有顧慮，但經過1年，民眾漸恢復對大眾運輸的信心，加上疫情不便出國，國內旅遊人潮增加，促今年連假捷運、輕軌運量成長。

不過昨天也是高雄輕軌試營運免費搭乘最後一天，今3月1日起輕軌恢復收費，搭車需刷卡。使用電子票證可享10元優惠票價。高捷觀察預估，今起輕軌運量因收費關係確實有些減少，但實際運量情形須至今凌晨收班後統計。

高雄輕軌 捷運 連假

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