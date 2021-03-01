澎湖大金龜主 台北徐振坤擲出最多聖杯

澎湖今年元宵乞龜活動中，市值2500萬元的390兩黃金龜，來自台澎兩地的民眾爭相擲杯乞求，2月28日午夜由台北的徐振坤以9相1笑擲出最多聖杯，成為大金龜主人，明年奉還400兩。

馬公山水上帝廟主委許吉慶表示，390兩的大金龜，果然轟動，元宵節一連3天的擲杯乞求中，宮內登記準備擲杯的民眾，2月28日晚間最後一天，整個廟內擠滿等待乞龜擲杯的人潮。

許吉慶表示，山水上帝廟元宵節乞龜活動，2月28日晚壓軸，登記擲杯民眾，沒有人超過9聖杯，由來自台北的徐振坤以9相1笑奪得最多聖杯，成為今年大金龜主人，明年將奉還400兩。

在眾多乞求的民眾中，以9相1笑奪得最多聖杯的大金龜得主徐振坤表示，自己是澎湖山水的女婿，今年太太陳寶蘭的故鄉新廟與大金龜都重新鑄造，專程返澎乞求，而幸運成為大金龜得主，大金龜不會帶回台北，將留在廟裡。

許吉慶也表示，往年大金龜在每晚元宵乞龜活動結束後，都把大金龜送至所轄的派出所，請警方看管戒護，今年廟方斥資添購2具大型保險櫃，每晚在乞龜告一段落後，暫時收存在金櫃內，除有監控和保全外，並由委員們輪流看守。

澎湖元宵乞龜活動，民眾向廟方登記，輪流擲筊，擲出最多聖杯的為金龜的得主，明年再依其心願來奉還。