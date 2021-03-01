柯文哲一日北高達陣遲1小時 基進批消費二二八

台北市長柯文哲今天騎單車挑戰「一日北高」，但因爆胎、疲累等因素行程延誤，比預定時間晚1小時抵達終點高雄大義國中，但在門口遭台灣基進成員抗議是在消費二二八。

台北市政府指出，為推廣自行車產業，並以汗水替代淚水來紀念二二八，安排柯文哲今天凌晨起騎單車挑戰「一日北高」。

「一日北高」第一階段從台北市關渡宮到雲林縣口湖遊客服務中心，隨後搭乘高鐵北上參加台北市二二八紀念活動，再搭高鐵南下，繼續從台南市中油永樺站出發至終點高雄市大義國中。

不過，柯文哲因爆胎、疲累等因素行程延誤，直到約晚間9時55分才抵達終點高雄市大義國中。現場聚集約數百名支持者，並高喊加油為他打氣。

柯文哲在現場接受媒體聯訪，記者提問，明天一整天都待在高雄是否有打算要見誰。對此，柯文哲表示，主要是有1個演講，但目前先休息，好好睡一覺。

針對中國片面宣布3月起禁止台灣鳳梨輸入，柯文哲指出，希望兩邊還是要有善意，不然會是惡意螺旋，也就是大家彼此互相捅對方，愈來愈糟糕。

記者進一步提問，中廣董事長趙少康要訪問柯文哲，但卻無限期延期，是否怕被貼上「小藍」標籤？柯文哲回答，其實常常是沒有什麼特別的用意，外面就是解釋一大堆，「還是給他訪問啦」。

柯文哲抵達終點時，有台灣基進成員在大義國中門口抗議柯文哲消費二二八事件，並高舉「停止消費二二八、拒絕傷痛娛樂化」牌子。

對此，柯文哲表示，本來台灣這個民主多元社會就會有各種聲音，沒什麼奇怪的。