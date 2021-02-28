61歲柯阿伯完成「一日北高」 柯粉打氣基進黨抗議

61歲台北市長柯文哲今挑戰「一日北高」，偕市府團隊共騎，展現過人體力、意志力，接近晚間10點，終於抵達高雄左營大義國中，柯粉在終點站守候獻花打氣，高喊「阿伯加油」、「阿伯太強了」。柯文哲在終點受訪時被問感觸，他說「今晚要好好睡覺」。

基進黨人士也在終點站等候柯文哲，高呼「拒絕消費228、柯文哲道歉」，有人迎接打氣、有人抗議，呈現兩樣情。

柯文哲妻子陳佩琪在臉書寫到近期的鳳梨銷陸受阻事件，「意識形態治國好到選票沒錯，苦了農民百姓」等，在終點站被問到此事，柯文哲幽默說，「可能是妻子抗議我出門沒帶她，就開始寫臉書」。

柯文哲這趟北高挑戰任務是拂曉啟程，凌晨零點50分左右，柯文哲與副市長黃珊珊等人暖身後，從台北市關渡宮出發。柯文哲臉書、Youtube21小時不間斷直播，吸引柯粉關注。