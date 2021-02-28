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陳其邁與陳吉仲合體 行銷高雄鳳梨冰棒龍鳳酥等加工品

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左四）邀請農委會主委陳吉仲（右四）一起行銷高雄的鳳梨加工品。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（左四）邀請農委會主委陳吉仲（右四）一起行銷高雄的鳳梨加工品。記者徐白櫻／攝影

明天起台灣鳳梨停止銷往大陸，蔡英文總統與農委會主委陳吉仲今天下午到高雄大樹果樹產銷第二班替鳳梨農民加油打氣，會後高雄市長陳其邁也偕同大樹、內門、鳥松等農會總幹事促銷高雄出產的鳳梨冰棒、龍鳳酥與果乾等加工品。陳其邁強調，市府與中央合作穩定鳳梨價格，歡迎大家多選高雄的鳳梨產品。

陳其邁表示，針對大陸停止進口台灣鳳梨，市府擬定配套措施，會配合中央提高外銷獎勵，媒合貿易商轉單其他國家，除澳洲外，還會積極媒合新加坡、日本等國，並以線上拓銷方式開拓其他市場。

陳其邁說明，市府與全聯、家樂福等大型通路商合力行銷高雄鳳梨，鼓勵團購或高雄首選電商平台購買鳳梨。此外，市府另補助鳳梨加工、尾端清理及水冷式採後處理設備，減輕農民負擔。

陳其邁招待現場人士享用鳳梨冰棒，另與農委會主委陳吉仲合力行銷大樹農會「鳳荔雙心酥」、內門農會「龍鳳酥」，以鳳梨冰棒、鳳梨蔭醬與鳳梨果乾等鳳梨加工品。

市府指出，已公告辦理「110年學校午餐食用高雄在地優質截切水果獎勵實施計畫」，鼓勵學校營養午餐選用鳳梨，109年第二學期食用截切鳳梨次數達4次以上，發放獎勵金1萬元。

高雄市長陳其邁促銷大樹農會出品的鳳梨冰棒。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁促銷大樹農會出品的鳳梨冰棒。記者徐白櫻／攝影

鳳梨 陳其邁 陳吉仲

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