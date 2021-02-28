影／提升農業國際競爭力 潘孟安：冷鏈系統是必要一環

台灣鳳梨銷陸禁令3月1日生效，台灣鳳梨外銷市場中，銷往大陸就占9成，農民說，台灣到大陸距離短，3、4天就可以到達消費地。屏東縣長潘孟安說，提升農業外銷產能、農業競爭，冷鏈系統是必要一環，屏東縣府也與中央爭取冷鏈設施設備，讓農業提升。

潘孟安說，建議中央支持建置國際級冷鏈場，屏東縣政府計畫爭取3億6800萬元，在潮州鎮八爺段建設屏東縣農業國際化標準包裝加工場，將導入外銷蒸熱檢疫及冷鏈體系、冷鏈物流，提升屏東縣果品外銷量能，強化競爭力。

潘孟安說，農業有競爭力，冷鏈系統是必要一環，再好品質若沒有冷鏈系統讓產品加分，將讓產品競爭力下滑，冷鏈系統建構代表農業永續與國際競爭力。

潘孟安說，農委會應全面盤整在產地需要增加冷鏈設施設備的合作場、農會、集貨場或民間公司，「冷鏈這塊沒有補上，國際競爭力有問題」，屏東縣向中央爭取冷鏈設施，讓農業提供更大競爭力，希望農委會盡快核定。

潘孟安說，冷鏈系統加強保鮮，延長壽命，保鮮期更久，忽冷忽熱會對果品有影響、容易變質，冷鏈專業學問大，很多併櫃出問題，例如鳳梨不能跟芭樂放在一起，會起化學作用，加速熟化。

對於縣府規畫設置冷鏈系統，屏東青農謝孟翰說，鳳梨採收後，賞味期約一周，外銷到日本貨運需要10天，若冷藏技術夠到位，可延長賞味期2至3周。九如鄉農會總幹事龔泰文說，冷鏈技術有助穩定價格。